Сибирская язва обнаружена в РФ: летальность, симптомы и лечение болезни

Несколько случаев заражения сибирской язвой выявлены в России. "Рамблер" расскажет об этом поподробнее.

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15 марта Роспотребнадзор подтвердил два случая сибирской язвы у жителей Цивильского муниципального округа Чувашии. Причиной заражения, по данным ведомства, стал контакт с разделанной тушей быка.

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В Россельхознадзоре предполагают, что причина была в незаконном подворном убое нелегально купленного скота, а заражение людей произошло при обработке туши через порезы на руках. Причем полученное мясо и шкуры были проданы неизвестным людям.

Через несколько дней, 22 марта, СМИ сообщили о новом случае заражения сибирской язвой в Подмосковье. Причем зараженный мужчина прибыл из Чувашии. Под наблюдением находится 130 человек, контактировавших с ним.

Опасная инфекция

Сибирская язва передается людям от больных сельскохозяйственных животных, а именно лошадей, овец, коз крупного рогатого скота, ослов, оленей и верблюдов. Причиной заражения также могут быть продукты животного происхождения.

Человек может заразиться сибирской язвой от животного через микротравмы на коже при контакте с тушей во время разделки и обработки, а также воздушно-капельным путем.

В абсолютном большинстве случаев (95%) сибирская язва протекает в кожной форме. Болезнь сначала проявляется лихорадкой, а в месте проникновения микроба на коже образуются язвы. В более редких случаях болезнь проходит в легочной или кишечной форме. При легочной форме сибирская язва проявляется с одышкой, болями в груди и пневмонией, а при кишечной форме больной страдает от рвоты, поноса и метеоризма.

Роспотребнадзор отмечает, что заражение от человека к человеку не наблюдается, однако в случае контакта с больными животными или заразным материалом человека помещают под наблюдение врача на 14 дней.

Чем опасна и как лечить

Даже при адекватном лечении возможна угроза жизни зараженного, но прогноз зависит от своевременности лечения и формы заболевания.

При отсутствии правильного лечения при кожной форме болезни летальность составляет 10—20 %. При легочной форме сибирской язвы летальность намного выше - в зависимости от штамма возбудителя она может составить 90—95 %, даже при лечении.

При кишечной форме заболевания летальность составляет около 50 %, а при сибиреязвенном менингите — 90 %. Ранняя диагностика болезни значительно повышает выживаемость.

Сибирскую язву лечат с использованием внутривенных и пероральных антибиотиков (пеницилин, фторхинолоны (ципрофлоксацин), эритромицин, доксициклин и ванкомицин.

При легочной форме ранний прием антибиотиков играет решающую роль в предотвращении возможной смерти пациента.