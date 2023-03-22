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47 минут назад

Как определить густоту крови и почему важно за этим следить

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Реклама бесчисленных лекарственных средств, предназначенных для разжижения крови звучит практически из каждого утюга постоянно. Это связано с широкой распространенностью проблемы со свертываемостью крови, а, следовательно, с развитием тромбоза.

Как определить густоту крови и почему важно за этим следить
Фото: Ru.123rf.comRu.123rf.com

"Рамблер" поговорил с экспертом, чтобы узнать, почему так важно отслеживать состоянием крови и чем опасна густая кровь.

Одной из самых распространенных причин сгущения крови является обезвоживание. В данном случае в очередной раз отмечается важность употребления достаточного (не менее двух литров) воды ежедневно.

Также на густоту крови оказывает влияние то, чем мы питаемся. Недостаток аминокислот и белка негативно сказывается на текучести крови по сосудам.

Густая кровь крайне коварная проблема. Ее не так просто заметить самостоятельно. Сделать это сможет только врач, проведя необходимые исследования. Густая кровь может привести к варикозу, тромбофлебиту, стенокардии, инфаркту и другим жизнеугрожающим состояниям.

Очень важно, чтобы реологические свойства крови всегда препятствовали формированию тромбов. Если определенные показатели, которые отображаются на коагулограмме (комплексном исследовании крови и показателей ее свертываемости), повышаются, возникает риск формирования тромба.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

В связи с этим нарушается агрегация тромбоцитов и возникает риск появления тромбов. Это может вызывать тромбоз, который происходит в глубоких венах, сосудах нижних конечностей и так далее.

Хирург назвал способы избежать тромбоза

Так как тромбоз является опасным заболеванием, если не держать его на контроле, необходимо четко знать о состоянии своей крови и при малейших подозрениях обращаться к специалисту и сдавать коагулограмму.

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