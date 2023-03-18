Заворот кишок: миф или реальность
Многих нас пугали тем, что, если съесть что-то не то, может случиться заворот кишок. Что это такое и действительно ли кишки могут завернуться? Спросили врача-терапевта, гастроэнтеролога Анастасию Тимощенко.
Заворот кишок – это перекрут петли кишки вокруг оси брыжейки с нарушением ее кровоснабжения и проходимости. Тонкий и толстый кишечник поддерживаются с помощью специального связочного аппарата – брыжейки. При патологической подвижности возможен перекрут с нарушением проходимости или кровоснабжения стенки кишки. Чаще всего возникают перекруты тонкого кишечника или сигмовидной кишки – отдела толстого кишечника.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
По словам медика, среди факторов, влияющих на возможность развития заворота кишок — анатомические особенности брыжейки и способа ее прикрепления (врожденные аномалии строения), наличие рубцовых изменений, которые обуславливают сближение между собой кишечных петель и удлинение участка кишки и брыжейки вследствие застоя и растяжения, либо спаечный процесс в брюшной полости после операций или воспалений.
Если у человека есть предрасположенность к развитию заворота кишок, спровоцировать его могут:
- повышение внутрибрюшного давления при физическом напряжении (поднятие тяжестей);
- усиление перистальтики при переполнении кишечника неудобоваримой пищей в больших объемах, особенно после длительного голодания;
- запоры.
Заворот тонкой кишки всегда связан с врожденными аномалиями строения и достаточно часто происходит в детском возрасте. Приобретенные причины заворота тонкой кишки связаны со спаечным процессом после операций на органах брюшной полости или после генерализованного воспаления — перитонита. Заворот толстой кишки может происходить на всем протяжении кишки, но чаще локализован на уровне сигмовидной кишки, особенно при ее патологической подвижности. Заворот толстой кишки встречается чаще, как правило, у людей среднего и пожилого возраста.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
Основные причины заворота толстого кишечника, помимо указанных врачом-гастроэнтерологом выше:
- спайки;
- беременность;
- объемные образования в малом тазу;
- состояния после оперативного вмешательства на кишечнике;
- применение препаратов, влияющих на моторику кишечника, таких, как стимулирующие слабительные, сенна.
- рвота, в том числе и каловым содержимым);
- вздутие живота;
- запор;
- асимметрия живота;
- отсутствие симптомов раздражения брюшины;
- пальпируемое образование в проекции кишечника;
- шум плеска;
- тимпанит при перкуссии живота;
- дегидратация;
- тахикардия;
- боль в животе;
- усиление перистальтики.
Специфических лабораторных тестов для диагностики данного заболевания нет, диагноз ставится на основании данных, полученных при осмотре врача-хирурга, а также визуализации: обзорной рентгенографии брюшной полости и КТ.
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»