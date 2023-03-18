Заворот кишок: миф или реальность

Заворот тонкой кишки всегда связан с врожденными аномалиями строения и достаточно часто происходит в детском возрасте. Приобретенные причины заворота тонкой кишки связаны со спаечным процессом после операций на органах брюшной полости или после генерализованного воспаления — перитонита. Заворот толстой кишки может происходить на всем протяжении кишки, но чаще локализован на уровне сигмовидной кишки, особенно при ее патологической подвижности. Заворот толстой кишки встречается чаще, как правило, у людей среднего и пожилого возраста.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»