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Заворот кишок: миф или реальность

Многих нас пугали тем, что, если съесть что-то не то, может случиться заворот кишок. Что это такое и действительно ли кишки могут завернуться? Спросили врача-терапевта, гастроэнтеролога Анастасию Тимощенко.

Заворот кишок: миф или реальность
© Unsplash.com

Заворот кишок – это перекрут петли кишки вокруг оси брыжейки с нарушением ее кровоснабжения и проходимости. Тонкий и толстый кишечник поддерживаются с помощью специального связочного аппарата – брыжейки. При патологической подвижности возможен перекрут с нарушением проходимости или кровоснабжения стенки кишки. Чаще всего возникают перекруты тонкого кишечника или сигмовидной кишки – отдела толстого кишечника.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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По словам медика, среди факторов, влияющих на возможность развития заворота кишок — анатомические особенности брыжейки и способа ее прикрепления (врожденные аномалии строения), наличие рубцовых изменений, которые обуславливают сближение между собой кишечных петель и удлинение участка кишки и брыжейки вследствие застоя и растяжения, либо спаечный процесс в брюшной полости после операций или воспалений.

Если у человека есть предрасположенность к развитию заворота кишок, спровоцировать его могут:

  • повышение внутрибрюшного давления при физическом напряжении (поднятие тяжестей);
  • усиление перистальтики при переполнении кишечника неудобоваримой пищей в больших объемах, особенно после длительного голодания;
  • запоры.

Заворот тонкой кишки всегда связан с врожденными аномалиями строения и достаточно часто происходит в детском возрасте. Приобретенные причины заворота тонкой кишки связаны со спаечным процессом после операций на органах брюшной полости или после генерализованного воспаления — перитонита. Заворот толстой кишки может происходить на всем протяжении кишки, но чаще локализован на уровне сигмовидной кишки, особенно при ее патологической подвижности. Заворот толстой кишки встречается чаще, как правило, у людей среднего и пожилого возраста.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Основные причины заворота толстого кишечника, помимо указанных врачом-гастроэнтерологом выше:

  • спайки;
  • беременность;
  • объемные образования в малом тазу;
  • состояния после оперативного вмешательства на кишечнике;
  • применение препаратов, влияющих на моторику кишечника, таких, как стимулирующие слабительные, сенна.

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Заворот кишок – это острая хирургическая патология, требующая неотложной помощи врача-хирурга. Как рассказала врач, клиническая картина носит яркий, интенсивный характер:
  • рвота, в том числе и каловым содержимым);
  • вздутие живота;
  • запор;
  • асимметрия живота;
  • отсутствие симптомов раздражения брюшины;
  • пальпируемое образование в проекции кишечника;
  • шум плеска;
  • тимпанит при перкуссии живота;
  • дегидратация;
  • тахикардия;
  • боль в животе;
  • усиление перистальтики.

Специфических лабораторных тестов для диагностики данного заболевания нет, диагноз ставится на основании данных, полученных при осмотре врача-хирурга, а также визуализации: обзорной рентгенографии брюшной полости и КТ.

Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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