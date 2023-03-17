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1 час назад

Как влияет кофеин на риск развития диабета и ожирения

Мира Маркина

Многие люди отказываются от кофе, считая, что бодрящий напиток пагубным образом влияет на здоровье. Однако ученые в очередной раз пришли к выводу, что это отнюдь не так. Подробнее – в материале "Рамблера".

Как влияет кофеин на риск развития диабета и ожирения
Фото: UnsplashUnsplash

Ученые из Швеции и Англии провели исследование и выяснили, что высокий уровень кофеина в крови может снижать риск ожирения и диабета 2-го типа.

В ходе работы эксперты сосредоточились на двух распространенных генетических вариантах, которые связаны с замедлением метаболизма кофеина у людей. Вследствие этого такие люди зачастую имеют более высокий уровень кофеина в крови при том, что употребляют меньше кофеина в среднем чем другие люди.

Специалисты проанализировали данные 10 тысяч добровольцев, которые уже участвовали в других долгосрочных исследованиях. Эксперты отследили были ли испытуемые менее склонны к развитию диабета 2-го типа и болезней сердца.

Как оказалось, люди, которые генетически предрасположены к высокому уровню кофеина в крови, реже страдают от ожирения и от диабета 2-го типа. Кроме того, эксперты выяснили, что у людей с более низким весом риск развития диабета ниже на 43%.

Ученые подчеркнули, что у проведенного исследования были свои ограничения. К примеру, все испытуемые были европейцами, поэтому результаты у людей азиатского происхождения могут быть другими.

Правда ли, что растворимый кофе не бодрит: видео

И тем не менее новое исследование стоит принять во внимание, подчеркивают эксперты. Как минимум потому, что кофеин снижает аппетит и улучшает способность организма сжигать жир, что в долгосрочной перспективе может хорошо повлиять на здоровье.

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