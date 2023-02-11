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1 час назад

Правда ли, что растворимый кофе не бодрит: видео

Мария Кимакович

Начинать утро с кофе – привычка миллионов людей по всему миру.

Но из-за постоянной суеты и недостатка времени времени не у всех есть возможность варить настоящий кофе, поэтому растворимый кофе стал одним из напитков, которые есть в каждом доме.

Многие задаются вопросом, имеет ли сухой порошок быстрого приготовления такой же бодрящий эффект, как чашка свежесваренного кофе.

Сергей Малоземов в рамках программы Eda.show провел эксперимент, в ходе которого образцы молотого и растворимого кофе проверили на количество кофеина.

В результате оказалось, что сублимированный кофе не проигрывает кофейным зернам по количеству кофеина, ведь быстрорастворимый кофе получают из обычных молотых зерен, удаляя из них влагу.

Однако в процессе производства кофейный порошок теряет характерный запах и цвет, из-за чего в него добавляют различные ароматизаторы и масла.

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Подробнее о том, имеет ли растворимый кофе такой же тонизирующий эффект как зерновой, смотрите в видео.

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ЗОЖ,Видео,Сергей Малоземов,
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