Как восстановиться после длительного недосыпа

Этот факт подтверждает, что как слишком непродолжительный, так и длительный сон нежелательны для организма. Рекомендуется постепенно увеличивать время сна в течение всей недели хотя бы на 15-20 минут каждый день. Это гораздо полезнее и продуктивнее, чем спать долго в свободные от работы дни.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»