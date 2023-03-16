В Индии вспышка «коктейля из респираторных вирусов»: что это значит

В Индии фиксируются случаи заражения вирусом гриппа группы А (H3N2). Зафиксированs первые смерти. Что особенного в новом вирусе и почему власти опасаются эпидемии - в материале "Рамблера".

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В Индии наблюдается всплеск случаев гриппа H3N2, инфекции дыхательных путей, вызываемой четырьмя различными типами вирусов (A, B, C и D), принадлежащих к семейству Orthomyxoviridae. Несколько штатов, включая Махараштру, Гуджарат, Харьяну, Одишу и Харьяну, сообщают о случаях вирусной инфекции.

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Правительства штатов также начали принимать меры предосторожности для предотвращения возможных вспышек вирусных инфекций. Согласно данным, предоставленным министерством, со 2 января по 5 марта в стране был зарегистрирован 451 случай H3N2.

H3N2 медики называют "коктейлем из респираторных вирусов". По словам специалистов, комбинация респираторных вирусов, начиная от вируса Covid-19 и свиного гриппа (H1N1), привела к увеличению числа случаев заражения вирусом H3N2. Кроме того, согласно данным Индийского совета медицинских исследований (ICMR), циркулируют сезонные линии вирусов гриппа B Victoria и Yamagata.

Известно, что вирус гриппа А вызывает сезонный грипп у людей. Они делятся на подтипы на основе двух белков, обнаруженных на поверхности вируса: гемагглютинина (H) и нейраминидазы (N). Существует 18 H-подтипов и 11 N-подтипов. На сегодняшний день в природе идентифицировано более 130 комбинаций подтипов гриппа А, но рекомбинация вирусов, процесс, посредством которого вирусы гриппа обменивают генетическую информацию, делает возможным возникновения гораздо большего числа подтипов.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Индии отметило, что подтип H3N2 вызывает больше госпитализаций, чем другие подтипы гриппа. Было обнаружено, что около половины всех стационарных тяжелых острых респираторных инфекций (ТОРИ) были вызваны инфекциями H3N2.

Из пациентов с ТОРИ, инфицированных H3N2, 10% нуждались в кислороде, а 7% нуждались в реанимации.

Заражение вирусом гриппа А подтипа H3N2 проявляется классическими симптомами гриппа, которые также схожи с симптомами COVID-19: жар, кашель, боль в теле, одышка, свистящее дыхание и пневмония.

Сезонный грипп также может вызывать сильный кашель, который может длиться около двух и более недель, хотя большинство пациентов выздоравливают в течение недели без медицинского вмешательства.