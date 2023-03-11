Флюороз: причины появления пятен на зубах и меры профилактики

Нередко встречаются люди с неравномерным цветом зубной эмали. Вероятнее всего в таком случае причиной оказывается флюороз.

Фото: josconklin/commons.wikimedia.org josconklin/commons.wikimedia.org

Из-за такого заболевания, как флюороз, на поверхности зубной эмали появляются участки с измененным цветом, также могут появляться и со временем темнеть линии или полосы светло-коричневого цвета.

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Человек, столкнувшийся с такой проблемой, чаще жалуется на частые сколы зубов, множественный кариес, повышенную чувствительность к температурным раздражителям.

"Рамблер" поговорил со специалистом и узнал, из-за чего развивается флюороз и как от него избавиться. Также мы узнали о существующих мерах профилактики заболевания.

В первую очередь надо понимать, что флюороз развивается по причине высокого уровня фтора в организме. При высоком количестве этого элемента на зубах появляются пятна. Основная опасность заболевания в том, что оно разрушает зубную эмаль.

Для того, чтобы избежать появления флюороза, в первую очередь важно следить за качеством воды. Именно из воды наш организм получает фтор. Если его содержание выше 6 мг на 1 литр воды, необходимо позаботиться об установке специализированных фильтров.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

В любом случае, если на зубах уже появились цветовые изменения, необходимо обратиться к стоматологу. Врач поможет разобраться с тем, какой из пяти типов заболевания (штриховой, пятнистый, меловидно-измененный, меловидно-крапчатый, эрозивный или деструктивный) актуален в вашем случае и назначит корректное лечение. В противном случае, если игнорировать флюороз, зубы в итоге можно потерять.

Что в качестве профилактики, что в случае, если флюороз уже коснулся вас, имеет смысл снизить потребление продуктов, содержащих фтор, и начать прием витаминных комплексов (С, D, кальций), укрепляющих зубную эмаль.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Продукты, употребление которых стоит сократить из-за большого содержания фтора:

желток куриного яйца

мясо баранины

сухое молоко

печень

некоторые виды рыбы

зерновые культуры

черный чай.