Нужно ли лечить молочные зубы, если они все равно выпадут

Многие родители в момент, когда сталкиваются со стоматологическими проблемами детей с молочными зубами, задаются вопросом, а нужно ли переживать и вкладывать деньги в их лечение, если они все равно выпадут.
"Рамблер" разобрался в этом вопросе, поговорив с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Молочные зубы так же, как и постоянные нуждаются в обязательном лечении, если ситуация того требует. Это объясняется тем, что инфекция с корня молочного зуба с большой вероятностью может перекинуться на постоянные зубы, которые уже есть, пусть еще и в зачатках.
Молочные зубы помимо всего прочего формируют правильный прикус – верное расположение зубов. И если идти по пути удаления, а не лечения молочных зубов, возникают нарушения прикуса. Ключевым моментом профилактики является уход за зубами у малышей – это дает возможность избежать кариеса, а, значит, и снизить риск возникновения каких-либо проблем и с постоянными зубами.