Нужно ли лечить молочные зубы, если они все равно выпадут

Многие родители в момент, когда сталкиваются со стоматологическими проблемами детей с молочными зубами, задаются вопросом, а нужно ли переживать и вкладывать деньги в их лечение, если они все равно выпадут.

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"Рамблер" разобрался в этом вопросе, поговорив с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Молочные зубы так же, как и постоянные нуждаются в обязательном лечении, если ситуация того требует. Это объясняется тем, что инфекция с корня молочного зуба с большой вероятностью может перекинуться на постоянные зубы, которые уже есть, пусть еще и в зачатках.

Важно отметить, что любая кариозная полость — «ворота» для инфекции. Там, где есть кариес, ротовая полость нестерильна, могут возникнуть бактериальные поражения. Поэтому ротовую полость важно санировать и лечить вне зависимости от того, молочные еще зубы или постоянные.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог