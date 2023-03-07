Как одно новое лекарство может победить ожирение во всем мире

В 2020 году две пятых населения мира имели избыточный вес. По данным Всемирной федерации по борьбе с ожирением, уже к 2035 году это число может достигнуть 4 млрд человек. Поэтому изучение процессов ожирения и борьбы с ним являются главной целью ученых по всему миру. Результаты их исследований уже громко говорят о себе. Так, западные СМИ во всю трубят о новом препарате, который может положить конец мировой "эпидемии ожирения".

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Исследования и статистика связывают ожирение с широким спектром заболеваний, включая болезни сердца, диабет и многие виды рака. По оценкам Всемирной организации здравоохранения , 2,8 миллиона человек ежегодно умирают из-за избыточного веса или ожирения. (Ожирение у взрослых определяется как наличие индекса массы тела — веса, деленного на квадрат их роста, в метрических мерах — более 30.) По данным ученых, потеря от 5% до 10% массы тела с помощью диеты и физических упражнений связана со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых пациентов с ожирением или избыточным весом.

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Проблема, касающаяся такой большой части населения мира, долгие годы волновала ученых. Однако, в середине 2021 года все мировое сообщество заговорило о новом препарате, получившем одобрение регулирующих органов США для лечения ожирения.

В частности, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило инъекцию Wegovy (семаглутид) (2,4 мг один раз в неделю) для хронического контроля веса у взрослых с ожирением или избыточным весом, по крайней мере, с одним заболеванием, связанным с весом (таким как высокое кровяное давление, диабет 2 типа или высокий уровень холестерина) для использования в дополнение к диете со сниженной калорийностью и повышенной физической активности.

Эта подкожная инъекция является первым одобренным препаратом для постоянного контроля веса у взрослых с общим ожирением или избыточным весом с 2014 года. Препарат показан для постоянного контроля веса у пациентов с индексом массы тела (ИМТ) 27 кг/м2 или больше, у которых есть хотя бы одно заболевание, связанное с массой тела, или у пациентов с ИМТ 30 кг/м2 или выше.

Wegovy работает, имитируя гормон, называемый глюкагоноподобным пептидом-1 (GLP-1), который нацелен на области мозга, регулирующие аппетит и потребление пищи. Дозу препарата следует постепенно увеличивать в течение 16–20 недель до 2,4 мг один раз в неделю, чтобы уменьшить побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

Wegovy не следует использовать в сочетании с другими продуктами, содержащими семаглутид, другими агонистами рецептора GLP-1 или другими продуктами, предназначенными для снижения веса, включая рецептурные препараты, безрецептурные препараты или растительные продукты. Препарат не изучался у пациентов с панкреатитом в анамнезе.

Безопасность и эффективность Wegovy изучались в ходе четырех 68-недельных испытаний. В этих четырех исследованиях более 2600 пациентов получали Wegovy в период до 68 недель, и более 1500 пациентов получали плацебо. В этом испытании люди, получавшие Wegovy, потеряли 6,2% от исходной массы тела по сравнению с теми, кто получал плацебо.

FDA одобрило препарат компании Novo Nordiskв 2021 году. Рыночная капитализация Novo Nordisk, компании, оказавшейся в центре фармацевтической революции, за два года удвоилась до 326 миллиардов долларов, что сделало ее вторым самым дорогим производителем лекарств в мире.

Аналитики ожидают, что к концу десятилетия половина американцев, страдающих ожирением, которые обращаются за помощью, будут принимать этот препарат. Но, как и в случае с любым новым лекарством, которое так многообещающе для многих пациентов, существуют две большие проблемы: безопасность и доступность.

Так, новизна этих препаратов означает, что их долгосрочные последствия еще не известны. Для форм с более низкими дозами, назначаемых при диабете, побочные эффекты, такие как рвота и диарея, были легкими. Но могут появиться и другие, поскольку лекарства уже используются более широко и в более высоких дозах. Исследования на животных показали более высокую заболеваемость раком щитовидной железы. Мало что известно о последствиях их использования во время или непосредственно перед беременностью. Все это потребует тщательного анализа посредством контролируемых лонгитюдных исследований.

При этом, как и в случае отказа от диеты, прекращение приема высоких доз семаглутида связано с тем, что большая часть потерянного веса возвращается. Некоторые люди даже набирают больше веса, чем потеряли изначально.