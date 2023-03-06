Почему возникает крапивница и как ее лечить

Крапивница – сыпь, которая доставляет крайне много неудобств и дискомфорта из-за сильного зуда.

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Эту болезнь именуют крапивницей, так как волдыри, появляющиеся на коже, внешне очень похожи на те, что проявляются после ожога крапивой.

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам крапивница возникает и как правильно ее лечить.

Крапивница — одно из проявлений аллергической реакции. Возникает она на фоне воздействия аллергена. Причем контакт кожи с аллергеном при этом необязателен. Чтобы ее убрать, чаще всего следует использовать лечебную триаду.

Она сводится к применению пероральных антигистаминных препаратов, местных препаратов, уменьшающих зуд, а также к введению мышечных кортикостероидов. Дальнейшая тактика — поиск аллергена и устранение контакта с ним.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

В большинстве случаев природа появления этого заболевания связана с аллергией. Однако это не единственная причина развития такого недуга, как крапивница.

Нередко ее возбудителями становятся стресс, инфекционные заболевания, опухоли, заболевания желудочно-кишечного тракта, укусы насекомых или паразиты, проникшие внутрь организма.