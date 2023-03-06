Почему возникает крапивница и как ее лечить

Крапивница – сыпь, которая доставляет крайне много неудобств и дискомфорта из-за сильного зуда.
Эту болезнь именуют крапивницей, так как волдыри, появляющиеся на коже, внешне очень похожи на те, что проявляются после ожога крапивой.
"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, по каким причинам крапивница возникает и как правильно ее лечить.
Крапивница — одно из проявлений аллергической реакции. Возникает она на фоне воздействия аллергена. Причем контакт кожи с аллергеном при этом необязателен. Чтобы ее убрать, чаще всего следует использовать лечебную триаду.
В большинстве случаев природа появления этого заболевания связана с аллергией. Однако это не единственная причина развития такого недуга, как крапивница.
Нередко ее возбудителями становятся стресс, инфекционные заболевания, опухоли, заболевания желудочно-кишечного тракта, укусы насекомых или паразиты, проникшие внутрь организма.
Ввиду такого большого количества проблем, провоцирующих крапивницу, при первых же ее проявлениях необходимо обратиться к врачу, чтобы верно диагностировать причины патологии.