Ларинготрахеит: кто ему подвержен и как правильно лечить

Когда мы говорим о ларинготрахеите, мы должны понимать, что это большая группа заболеваний, в которую входят воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи, острый ларингит и острый ларинготрахеит.

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Это заболевание связано с острым воспалением слизистой гортани и с сужением просвета гортани. Наиболее частой группой риска явится дети в возрасте от 6-ти месяцев до 6-ти лет.

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В таких случаях у ребенка может развиваться так называемый "ложный круп" – это состояние чаще всего приходится на ночное время. Симптомы явные: ребенок тяжело дышит, хрипит, у него начинается лающий кашель.

В такой ситуации первым делом необходимо вызвать скорую помощь, открыть окна или вынести ребенка на балкон, предварительно укутав в плед или одеяло, если речь идет о холодном времени года. Свежий воздух в этом случае является спасительным. Также неплохим вариантов будет открыть теплую воду из всех кранов в ванной, создав там своеобразную паровую баню (в воду также можно добавить соду), и закрыться с ребенком там – влажность тоже поможет дыханию восстановиться.

Однако если вы знаете, что ваш ребенок подвержен таким состояниям, держите дома небулайзер и лекарства, снимающие отек горла.