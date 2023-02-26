Как проявляется тонзиллит и заразен ли он

Тонизиллитом принято считать воспалительные процессы в небных миндалинах. Такой диагноз обычно ставят при проявлении целого ряда симптомов, основным из которых будет «красное горло».
Дело в том, что миндалины являются одним из органов имунной системы и их задача не пускать дальше по организму попавшие вирусы и бактерии.
Когда инфекция слишком сильна, в миндалинах начинается воспалительный процесс, при котором человек чувствует сухость в горле, першение, ощущение, будто что-то мешается при глотании. Начинается частый сухой кашель, возможно образование гноя на миндалинах, ухудшение общего самочувствия, слабость и значительное повышение температуры.
«Рамблер» поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, заразен ли тонзиллит.
Поэтому очень важно соблюдать индивидуальный режим питания и соблюдать масочный режим, потому что данная бактерия или вирус могут передаваться от одного человека к другому на расстоянии до трех метров.