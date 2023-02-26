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1 час назад

Как проявляется тонзиллит и заразен ли он

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Тонизиллитом принято считать воспалительные процессы в небных миндалинах. Такой диагноз обычно ставят при проявлении целого ряда симптомов, основным из которых будет «красное горло».

Как проявляется тонзиллит и заразен ли он
Фото: UnsplashUnsplash

Дело в том, что миндалины являются одним из органов имунной системы и их задача не пускать дальше по организму попавшие вирусы и бактерии.

Когда инфекция слишком сильна, в миндалинах начинается воспалительный процесс, при котором человек чувствует сухость в горле, першение, ощущение, будто что-то мешается при глотании. Начинается частый сухой кашель, возможно образование гноя на миндалинах, ухудшение общего самочувствия, слабость и значительное повышение температуры.

«Рамблер» поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, заразен ли тонзиллит.

«Когда мы говорим о тонзиллите, мы понимаем, что это инфекционное заболевание, которое может быть трех этиологий: бактериальная, вирусная и грибковая. Безусловно, вся ротоглотка — это барьеры на пути проникновения инфекций внутрь организма. Конечно, тонзиллит заразен. Передача возможна контактным или воздушно-капельным путем».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

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Поэтому очень важно соблюдать индивидуальный режим питания и соблюдать масочный режим, потому что данная бактерия или вирус могут передаваться от одного человека к другому на расстоянии до трех метров.

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