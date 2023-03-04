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2 часа назад

Почему таблетки производят в разных цветах

Мира Маркина
Тверитинова Софья Юрьевнаэксперт

Вы когда-нибудь задумывались, почему таблетки производят разных цветов?

Почему таблетки производят в разных цветах
Фото: UnsplashUnsplash

Мы решили узнать, есть ли для этого какие-то причины и спросили об этом у специалиста.

Во-первых, детям и взрослым цветные яркие таблетки создают более позитивное подкрепление для их употребления.
Тверитинова Софья Юрьевна
Тверитинова Софья ЮрьевнаВрач-педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь

Во-вторых, как утверждает врач, это сделано для того, чтобы таблетки можно было различать. Например, если у взрослого человека, при той же гипертонической болезни, назначено огромное количество лекарств, они со временем начинают ориентироваться, что это за таблетка, по внешнему виду.

Плюс часто на самой таблетке пишут название, что тоже упрощает в случае, если была потеряна упаковка, понять, что это за лекарство.

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Также в целом доказано, что белые таблетки у пациентов психологически могут создавать чувство тревоги. В то время как более цветные варианты позитивнее и создают более позитивное отношение к терапии. Но напоминаю, что, несмотря на это, важно все-таки на всякий случай хранить упаковку от таблетки или блистер, чтобы было написано, что это за препарат.
Тверитинова Софья Юрьевна
Тверитинова Софья ЮрьевнаВрач-педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь

Крайне важно ни в коем случае их не перепутать. Лекарства должны храниться в безопасном месте, чтобы ребёнок, увидев яркую таблетку, не захотел выпить её, потому что это может быть опасно.

Болезни и лекарства,
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