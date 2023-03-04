Почему таблетки производят в разных цветах

Вы когда-нибудь задумывались, почему таблетки производят разных цветов?
Мы решили узнать, есть ли для этого какие-то причины и спросили об этом у специалиста.
Во-вторых, как утверждает врач, это сделано для того, чтобы таблетки можно было различать. Например, если у взрослого человека, при той же гипертонической болезни, назначено огромное количество лекарств, они со временем начинают ориентироваться, что это за таблетка, по внешнему виду.
Плюс часто на самой таблетке пишут название, что тоже упрощает в случае, если была потеряна упаковка, понять, что это за лекарство.
Крайне важно ни в коем случае их не перепутать. Лекарства должны храниться в безопасном месте, чтобы ребёнок, увидев яркую таблетку, не захотел выпить её, потому что это может быть опасно.