Почему таблетки производят в разных цветах

Вы когда-нибудь задумывались, почему таблетки производят разных цветов?

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Мы решили узнать, есть ли для этого какие-то причины и спросили об этом у специалиста.

Во-первых, детям и взрослым цветные яркие таблетки создают более позитивное подкрепление для их употребления.

Тверитинова Софья Юрьевна Врач-педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь

Во-вторых, как утверждает врач, это сделано для того, чтобы таблетки можно было различать. Например, если у взрослого человека, при той же гипертонической болезни, назначено огромное количество лекарств, они со временем начинают ориентироваться, что это за таблетка, по внешнему виду.

Плюс часто на самой таблетке пишут название, что тоже упрощает в случае, если была потеряна упаковка, понять, что это за лекарство.

Также в целом доказано, что белые таблетки у пациентов психологически могут создавать чувство тревоги. В то время как более цветные варианты позитивнее и создают более позитивное отношение к терапии. Но напоминаю, что, несмотря на это, важно все-таки на всякий случай хранить упаковку от таблетки или блистер, чтобы было написано, что это за препарат. Тверитинова Софья Юрьевна Врач-педиатр федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пермь