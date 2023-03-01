Откуда берутся бородавки и можно ли от них избавиться без удаления

При виде бородавок у многих возникает чувство брезгливости и неприязни к собеседнику, ведь они до сих пор окутаны тайной и народными методами лечения.

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"Рамблер решил поговорить с экспертом и узнать, почему появляются бородавки и как от них избавляться.

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Бородавки своим появлением «обязаны» вирусу папилломы человека (ВПЧ). Причём на сегодняшний день выявлено целое множество штаммов (более 600) этого вируса, но опасны для человека лишь некоторые из них. Если говорить о ВПЧ, то есть и штаммы с высоким риском онкогенности, но типы вирусов, вызывающие бородавки, не опасны в этом отношении.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Различают несколько вариантов бородавок:

Подошвенные связаны с наличием 1,2,3 и 4 типа;

Плоские бородавки или юношеские связаны с вирусом 10, 28 и 49 типов, они возникают на любых участках лица;

И обычные, и вульгарные бородавки, вызванные 27 типом, чаще возникают на кистях, околоногтевых валиках или в области локтевых или коленных сгибов.

Как правило, подошвенные бородавки сопровождаются болезненными ощущениями при надавливании и причиняют значительный дискомфорт. Остальные варианты несут в себе эстетическое неудовлетворение внешним видом и искажением формы ногтевой пластины, также могут зудеть или кровоточить.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Заражение происходит контактным путём в результате микротравмы (ссадин, порезов, царапин или постоянного сдавления неудобной обувью). Появление трещин на коже или повышенная потливость рук также способствуют проникновению вируса. Так же в группе риска дети, имеющие вредную привычку грызть ногти. В таких ситуациях характерны обширность поражения и частое рецидивирование, в связи с чем дети подвергаются многократным деструктивным вмешательствам с целью удаления папиллом.

Вирус проникает в самый нижний, базальный слой кожи или слизистой оболочки. Под его воздействием происходит усиленное неконтролируемое деление клеток этого слоя, что и приводит к образованию округлых разрастаний кожи и слизистых, как правило цвет не изменяется.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Статистика говорит о постоянной прогрессии заражённых в мире людей ВПЧ.

Вопрос лечения остаётся достаточно актуальным и на сегодняшний день. Ведь не существует ни одного 100% результативного метода лечения этого патологического процесса. Часто имеющиеся образования самостоятельно исчезают, как это встречается при плоских юношеских бородавках.

В медицинской практике используют традиционные методы лечения бородавок:

Это крио-, электро-, радиоволновое и лазерное удаление кожных проявлений, а также обработка цитотоксическими и химическими веществами.

Вакцинация (как перспективный метод).

Приём высокоактивных антиоксидантов и рекомбинантных интерферонов.

Но и наряду с доказательной медициной продолжают существовать суеверия и нетрадиционные методы лечения, которые в официальной медицине не нашли подтверждения.

Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог