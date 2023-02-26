Дерматолог Чижов рассказал, в чем причина экземы на руках

Экзема чаще всего появляется из-за стресса или аллергии. Об этом дерматолог Александр Чижов рассказал Москве 24.

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Истинная экзема — высыпания с пузырьками — как правило, находится на кистях. Она появляется из-за аллергенов, с которыми взаимодействуют руки. Это могут быть, например, агрессивные моющие средства или шерсть животных. Когда вещество, вызывающее аллергическую реакцию попадает внутрь организма (с пыльцой или пищей), высыпания могут распространяться по всему телу.

Одна из частых причин экземы — сильный стресс. Он может быть временным — например, во время сессии, или хроническим — из-за недостаточного сна, нелюбимой работы. Экзема также может возникать по вине грибов и бактерий.

Из-за чего бы ни появились пузырьки, говорит доктор, стоит пойти к врачу и до визита ограничить сильное воздействие на кожу: например, вместо обычного мыла купить специальное — почти безвредное для людей с экземой или атопическим дерматитом. Хозяйственные перчатки при этом нужно использовать с осторожностью, подчеркивает Чижов:

"Противопоказано мыть посуду только в нитриловых перчатках. Под ними образуется влажная среда, что приведет к дальнейшему обострению. Поэтому сначала надо обязательно надевать хлопчатобумажные перчатки".

Если врач назначит лечение от экземы, его рекомендации останутся действительными и при повторных обострениях. Правда, напоминает Александр Чижов, важно ознакомиться со списком противопоказаний. Даже если последний раз ни одно из них не было для человека актуальным, что-то могло измениться: например, противопоказания, связанные с беременностью, будут действовать для женщины только в определенный период жизни.