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40 минут назад

Гипоспадия у детей: причины и лечение

Мира Маркина
Чертюк Виталий Борисовичэксперт

Гипоспадия встречается у 1-2 процентов младенцев. Это врожденный порок развития мочеполовой системы, который может проявляться недоразвитием уретры и полового члена. При данной патологии отверстие уретры смещается относительно своего нормального анатомического положения. При гипоспадии оно может располагаться в необычных местах, таких, как мошонка, промежность или нижняя поверхность головки или ствола полового члена.

Гипоспадия у детей: причины и лечение
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Почему у детей возникает гипоспадия и как она лечится? Рассказал "Рамблеру" детский хирург, уролог-андролог и оперирующий специалист медицинского центра "СМ-Клиника" Виталий Чертюк.

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Последние данные Всемирной организации здравоохранения показали, что изменение климата привело к увеличению числа врожденных пороков развития в России, включая гипоспадию. Преждевременные роды и низкий вес при рождении также могут стать причиной этого заболевания. Кроме того, в группе риска находятся дети матерей, страдающих ожирением, диабетом или высоким давлением во время беременности. В 4-10% случаев гипоспадии имеется наследственная предрасположенность. Другими причинами могут быть воздействие химических веществ на организм матери во время беременности, вирусные инфекции матери, прием некоторых лекарств во время беременности и генетические аномалии, такие как синдромы Шеречевского-Тернера или Клайнфельтера.
Чертюк Виталий Борисович
Чертюк Виталий БорисовичХирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист.

По словам медика, для выявления гипоспадии и своевременного лечения патологии очень важны плановые консультации у уролога. Единственным методом лечения является хирургическая коррекция. Оптимальный возраст для проведения операции - от 6 до 18 месяцев.

Операцию проводит хирург по гипоспадии – гипоспадиолог, и она может быть выполнена в один или два этапа с интервалом в шесть месяцев, в зависимости от тяжести состояния. В послеоперационный период ребенок должен находиться под наблюдением врачей и с катетером до 10 дней.

Операция направлена на восстановление нормального внешнего вида и функции полового члена, что позволяет обеспечить нормальное мочеиспускание и половой акт в зрелом возрасте. Метод коррекции гипоспадии зависит от нескольких факторов, включая тип гипоспадии, расположение аномального наружного отверстия уретры, степень искривления или хорды, состояние уретральной прокладки и крайней плоти.
Чертюк Виталий Борисович
Чертюк Виталий БорисовичХирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист.

Врач также отметил, что необходимо учитывать и психологические факторы, так как неисправленная гипоспадия может стать причиной психологических проблем и комплексов в подростковом возрасте, связанных с внешним видом и социальной адаптацией.

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Коррекция гипоспадии в детском возрасте необходима не только по медицинским показаниям, но и с точки зрения психологических аспектов, формирующих здорового и уверенного в себе ребенка.
Чертюк Виталий Борисович
Чертюк Виталий БорисовичХирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист.
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