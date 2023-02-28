Гипоспадия у детей: причины и лечение

Операцию проводит хирург по гипоспадии – гипоспадиолог, и она может быть выполнена в один или два этапа с интервалом в шесть месяцев, в зависимости от тяжести состояния. В послеоперационный период ребенок должен находиться под наблюдением врачей и с катетером до 10 дней.



Операция направлена на восстановление нормального внешнего вида и функции полового члена, что позволяет обеспечить нормальное мочеиспускание и половой акт в зрелом возрасте. Метод коррекции гипоспадии зависит от нескольких факторов, включая тип гипоспадии, расположение аномального наружного отверстия уретры, степень искривления или хорды, состояние уретральной прокладки и крайней плоти.

Чертюк Виталий Борисович Хирург, детский уролог-андролог, оперирующий специалист.