Герпес: самые эффективные способы лечения

При попадании в организм, вирус герпеса вызывает воспаление. Чаще всего оно локализуется в области губ, носа, глаз, гениталий. Можно ли бороться с герпесом и как это сделать эффективно, «Рамблеру» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Герпес – это не одна инфекция, а вирусы отряда Herpesvirales семейства Herpesviridae. Наиболее распространенным штаммом на сегодняшний день считается Herpes simplex virus или вирус герпеса простого типа. И хотя он быстро погибает, попадая во внешнюю среду, в организме носителя инфекция остается навсегда. Вирус, скрываясь внутри клетки-хозяина, оказывается под защитой от клеток иммунитета, которые обычно уничтожают возбудителей болезней.
Первичное столкновение с вирусом герпеса может сопровождаться повышением температуры тела, ознобом, головной болью, увеличением подчелюстных лимфоузлов.
Что делать, если вы подошли к зеркалу и увидели досадное воспаление?
Также эксперт отметил: правильно подобрать лечение поможет лабораторная диагностика.
Поскольку герпес остается в организме навсегда, стоит сказать несколько слов о том, что может привести к рецидиву заболевания:
Вирус передается половым, контактно-бытовым, воздушно-капельным и вертикальным (от к матери к плоду) путями. Ношение маски можно рассматривать как средство профилактики для проживающих рядом с заболевшим. Еще один вариант – профилактический курс противовирусных препаратов, которые позволяют достичь максимального снижения рецидивов заболевания у носителя герпеса.