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1 час назад

Герпес: самые эффективные способы лечения

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

При попадании в организм, вирус герпеса вызывает воспаление. Чаще всего оно локализуется в области губ, носа, глаз, гениталий. Можно ли бороться с герпесом и как это сделать эффективно, «Рамблеру» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Герпес: самые эффективные способы лечения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Герпес – это не одна инфекция, а вирусы отряда Herpesvirales семейства Herpesviridae. Наиболее распространенным штаммом на сегодняшний день считается Herpes simplex virus или вирус герпеса простого типа. И хотя он быстро погибает, попадая во внешнюю среду, в организме носителя инфекция остается навсегда. Вирус, скрываясь внутри клетки-хозяина, оказывается под защитой от клеток иммунитета, которые обычно уничтожают возбудителей болезней.

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Первичное столкновение с вирусом герпеса может сопровождаться повышением температуры тела, ознобом, головной болью, увеличением подчелюстных лимфоузлов.

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Если мы говорим о лабиальном герпесе с появлении пузырьков, то вскрывать их нельзя. Это чревато занесением бактериальной флоры. Более того, вы вскроете только первичный элемент при том, что у вас активен вирус, который циркулирует в крови. Задача — оказать противовирусную терапию, а не вскрывать первичные элементы. При правильном лечении пузырек сам скроется. В домашних условиях ввести вирус в ремиссию можно. Использование народных методов: зубных паст, корвалола, спирта ни к чему не приводит. Хочу еще раз подчеркнуть, что вирус циркулирует именно в крови. Самое эффективное — терапия противовирусными препаратами.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Также эксперт отметил: правильно подобрать лечение поможет лабораторная диагностика.

Самое важное — провести лабораторное обследование пациента с исследованием иммунного статуса. Можно выявить, какого именно вид герпеса с помощью анализа крови, и работать в этом направлении. Еще раз хочу сказать, что полностью убрать вирус из крови невозможно. Можно снизить до минимума его титр и выйти в ремиссию на длительное время.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Поскольку герпес остается в организме навсегда, стоит сказать несколько слов о том, что может привести к рецидиву заболевания:

  • ослабленный иммунитет (например, вследствие болезни или стресса, недосыпа, авитаминоза);
  • механическая травма;
  • оперативное вмешательство;
  • половой акт с повреждением слизистой оболочки;
  • применение препаратов и косметики, содержащих стероидные гормоны.

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Вирус передается половым, контактно-бытовым, воздушно-капельным и вертикальным (от к матери к плоду) путями. Ношение маски можно рассматривать как средство профилактики для проживающих рядом с заболевшим. Еще один вариант – профилактический курс противовирусных препаратов, которые позволяют достичь максимального снижения рецидивов заболевания у носителя герпеса.

Она проводится теми же противовирусными препаратами, которыми человек лечится от вируса герпеса. Это могут быть ацикловир, валацикловир, фамцикловир.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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