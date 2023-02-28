Герпес: самые эффективные способы лечения

Если мы говорим о лабиальном герпесе с появлении пузырьков, то вскрывать их нельзя. Это чревато занесением бактериальной флоры. Более того, вы вскроете только первичный элемент при том, что у вас активен вирус, который циркулирует в крови. Задача — оказать противовирусную терапию, а не вскрывать первичные элементы. При правильном лечении пузырек сам скроется. В домашних условиях ввести вирус в ремиссию можно. Использование народных методов: зубных паст, корвалола, спирта ни к чему не приводит. Хочу еще раз подчеркнуть, что вирус циркулирует именно в крови. Самое эффективное — терапия противовирусными препаратами.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог