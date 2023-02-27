Сотрясение мозга: существует ли на самом деле такой диагноз

"Рамблер" выяснил, существует ли на самом деле такой диагноз, как "сотрясение головного мозга" и как он определяется. Для этого мы поговорили с экспертом.
На самом деле сотрясение головного мозга – это целый набор симптомов, возникающих после удара или очень резкого движения головой (например, в ДТП).
Симптомы сотрясения обычно проходят в течение 3-5 дней, но изредка могут длиться и дольше, если наслаиваются на неблагоприятное психологическое состояние, например, имеющуюся тревогу или депрессию.
Также в процессе лечения важны относительный покой дома, отсутствие перенапряжения и нагрузок по самочувствию.
Во многих странах сотрясения имеют разные определения и имеют значение скорее только для страховой медицины и выплат.
Простыми словами, сотрясение – это вовсе не такой страшный диагноз, как кажется многим.
Но в любом случае, нужен осмотр невролога.
Возраст также имеет значение: у людей старше 40 лет более хрупкие кости головы, особенно у пожилых.
В случае обнаружения таких изменений, необходим более тщательный осмотр и диагностика – это уже не сотрясение, а совсем другая, в большей степени нейрохирургическая история.