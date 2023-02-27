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57 минут назад

Сотрясение мозга: существует ли на самом деле такой диагноз

Мира Маркина
Куваев Валерий Александровичэксперт

"Рамблер" выяснил, существует ли на самом деле такой диагноз, как "сотрясение головного мозга" и как он определяется. Для этого мы поговорили с экспертом.

Сотрясение мозга: существует ли на самом деле такой диагноз
Фото: UnsplashUnsplash

На самом деле сотрясение головного мозга – это целый набор симптомов, возникающих после удара или очень резкого движения головой (например, в ДТП).

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Как правило проявляется такими симптомами, как головная боль, легкая тошнота и головокружение, но могут быть и другие, более редкие проявление. Специального лечения не требуется, только симптоматическое: в основном это применение обезболивающих.
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Симптомы сотрясения обычно проходят в течение 3-5 дней, но изредка могут длиться и дольше, если наслаиваются на неблагоприятное психологическое состояние, например, имеющуюся тревогу или депрессию.

Также в процессе лечения важны относительный покой дома, отсутствие перенапряжения и нагрузок по самочувствию.

Диагноз сотрясение головного мозга ставится в случае, когда доказано отсутствие более серьезной травмы головы или нет оснований ее предполагать – в этом случае даже обследования иногда не нужно.
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Во многих странах сотрясения имеют разные определения и имеют значение скорее только для страховой медицины и выплат.

Простыми словами, сотрясение – это вовсе не такой страшный диагноз, как кажется многим.

Но в любом случае, нужен осмотр невролога.

Дополнительные обследования в основном нужны, если:
  • была потеря сознания;
  • сохраняется отсутствие сознания или оглушенность;
  • была рвота после удара головой;
  • были судороги, похожие на эпилептический приступ;
  • есть потеря памяти событий удара головой или плюс-минус событий около нее;
  • опасное происхождение травмы: падение с высоты, ДТП;
  • есть подозрение на травму черепа;
  • человеком принимаются кроворазжижающие препараты.

Возраст также имеет значение: у людей старше 40 лет более хрупкие кости головы, особенно у пожилых.

Как купание в холодной воде влияет на мозг

Основное тип обследования в таком случае – это КТ головного мозга, которая позволяет увидеть переломы черепа, кровь и очаги ушиба мозга.
Куваев Валерий Александрович
Куваев Валерий АлександровичВрач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

В случае обнаружения таких изменений, необходим более тщательный осмотр и диагностика – это уже не сотрясение, а совсем другая, в большей степени нейрохирургическая история.

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