Сотрясение мозга: существует ли на самом деле такой диагноз

"Рамблер" выяснил, существует ли на самом деле такой диагноз, как "сотрясение головного мозга" и как он определяется. Для этого мы поговорили с экспертом.

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На самом деле сотрясение головного мозга – это целый набор симптомов, возникающих после удара или очень резкого движения головой (например, в ДТП).

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Как правило проявляется такими симптомами, как головная боль, легкая тошнота и головокружение, но могут быть и другие, более редкие проявление. Специального лечения не требуется, только симптоматическое: в основном это применение обезболивающих.

Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Симптомы сотрясения обычно проходят в течение 3-5 дней, но изредка могут длиться и дольше, если наслаиваются на неблагоприятное психологическое состояние, например, имеющуюся тревогу или депрессию.

Также в процессе лечения важны относительный покой дома, отсутствие перенапряжения и нагрузок по самочувствию.

Диагноз сотрясение головного мозга ставится в случае, когда доказано отсутствие более серьезной травмы головы или нет оснований ее предполагать – в этом случае даже обследования иногда не нужно.

Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"

Во многих странах сотрясения имеют разные определения и имеют значение скорее только для страховой медицины и выплат.

Простыми словами, сотрясение – это вовсе не такой страшный диагноз, как кажется многим.

Но в любом случае, нужен осмотр невролога.

была потеря сознания;

сохраняется отсутствие сознания или оглушенность;

была рвота после удара головой;

были судороги, похожие на эпилептический приступ;

есть потеря памяти событий удара головой или плюс-минус событий около нее;

опасное происхождение травмы: падение с высоты, ДТП;

есть подозрение на травму черепа;

человеком принимаются кроворазжижающие препараты. Дополнительные обследования в основном нужны, если:

Возраст также имеет значение: у людей старше 40 лет более хрупкие кости головы, особенно у пожилых.

Основное тип обследования в таком случае – это КТ головного мозга, которая позволяет увидеть переломы черепа, кровь и очаги ушиба мозга.

Куваев Валерий Александрович Врач-невролог федеральной сети "Клиника Фомина"