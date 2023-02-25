Когда нужны ингаляции и можно ли их делать при температуре

Ингаляции зачастую становятся одним из важных инструментов для лечения многих заболеваний дыхательных путей. Благодаря такому способу введения лекарства, его мельчайшие частицы в виде пара или аэрозоля равномерно оседают на ткани дыхательных путей, а после через кровь активно разносятся по организму.
Такой способ получения лекарственных средств является более щадящим, однако и с использованием ингаляторов есть некоторые нюансы. Одним из самых распространенных считается запрет на его использование при повышенной температуре.
«Рамблер» разобрался в этом вопросе, поговорив в экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
Оказалось, что в случае с температурой особое значение имеет тип прибора для ингаляций: тепловлажные (паровые) ингаляторы, ультразвуковые и омпрессорные небулайзеры.
Ингаляции влажным воздухом показаны всем людям с заболеванием верхних и нижних дыхательных путей.