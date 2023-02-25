Когда нужны ингаляции и можно ли их делать при температуре

«Если мы говорим об ингаляциях с использованием небулайзера, то они могут выполняться в любой период: как в острый с температурой, так и в стадии снижения обострения заболевания. Небулайзеры имеют место быть, они используются, но вот дышать над паром противопоказано всем ввиду риска и неэффективности методики«.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог