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1 час назад

Когда нужны ингаляции и можно ли их делать при температуре

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Ингаляции зачастую становятся одним из важных инструментов для лечения многих заболеваний дыхательных путей. Благодаря такому способу введения лекарства, его мельчайшие частицы в виде пара или аэрозоля равномерно оседают на ткани дыхательных путей, а после через кровь активно разносятся по организму.

Когда нужны ингаляции и можно ли их делать при температуре
Фото: UnslpashUnslpash

Такой способ получения лекарственных средств является более щадящим, однако и с использованием ингаляторов есть некоторые нюансы. Одним из самых распространенных считается запрет на его использование при повышенной температуре.

«Рамблер» разобрался в этом вопросе, поговорив в экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Оказалось, что в случае с температурой особое значение имеет тип прибора для ингаляций: тепловлажные (паровые) ингаляторы, ультразвуковые и омпрессорные небулайзеры.

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«Если мы говорим об ингаляциях с использованием небулайзера, то они могут выполняться в любой период: как в острый с температурой, так и в стадии снижения обострения заболевания. Небулайзеры имеют место быть, они используются, но вот дышать над паром противопоказано всем ввиду риска и неэффективности методики«.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Ингаляции влажным воздухом показаны всем людям с заболеванием верхних и нижних дыхательных путей.

Болезни и лекарства,
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