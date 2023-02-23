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1 час назад

Ломота в теле без симптомов простуды: возможные причины

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Многие нередко сталкиваются с ощущением ломоты в костях или мышцах. Иногда человек способен понять, почему такое происходит, например, после активной физической тренировки, или во время болезни. Та же коронавирусная инфекция показала практически всем, кого коснулась, как может ломить все тело.

Ломота в теле без симптомов простуды: возможные причины
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако не всегда природа этих ощущений ясна и в таком случае, конечно, стоит обратиться к врачу.

«Рамблер» спросил у доктора общей практики Дениса Прокофьева, чем может быть вызвана ломота в теле, когда очевидных симптомов простуды нет.

Когда мы говорим о ломоте в теле, мы обязательно подразумеваем наличие симптомов интоксикации: общая усталость, слабость, недомогание. Данные симптомы могут быть характерны для большого круга заболеваний, но в основном это инфекционные и ревматические болезни.

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«К инфекционным заболеваниям, которые имеют такую симптоматику, относятся вич-инфекции, вирусные гепатиты B и С, различные паразитарные инфекции, хламидийные инфекции. Это может быть проявлением ревматоидного артрита, болезни Лайма. Самое важное — сопоставить клиническую картину с анализами крови. И уже после получения результатов анализов обращаться за консультацией к специалисту».
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог
Болезни и лекарства,
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