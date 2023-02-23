Ломота в теле без симптомов простуды: возможные причины

Многие нередко сталкиваются с ощущением ломоты в костях или мышцах. Иногда человек способен понять, почему такое происходит, например, после активной физической тренировки, или во время болезни. Та же коронавирусная инфекция показала практически всем, кого коснулась, как может ломить все тело.

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Однако не всегда природа этих ощущений ясна и в таком случае, конечно, стоит обратиться к врачу.

«Рамблер» спросил у доктора общей практики Дениса Прокофьева, чем может быть вызвана ломота в теле, когда очевидных симптомов простуды нет.

Когда мы говорим о ломоте в теле, мы обязательно подразумеваем наличие симптомов интоксикации: общая усталость, слабость, недомогание. Данные симптомы могут быть характерны для большого круга заболеваний, но в основном это инфекционные и ревматические болезни.