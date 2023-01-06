Симптомы и риски: почему ВИЧ в России «стареет»

Как и большинство людей, вы, вероятно, много слышали о ВИЧ и СПИДе. Возможно, вы думали, что эти болезни не являются вашей проблемой и что о них должны беспокоиться только молодые люди. Но заразиться ВИЧ может любой человек в любом возрасте. Специалисты отмечают о том, что ВИЧ во всем мире и России "стареет". Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Открытые источники Открытые источники

Что такое ВИЧ? Что такое СПИД?

Видео дня

ВИЧ — это вирус, который повреждает и ослабляет иммунную систему организма — систему, которую ваш организм использует для борьбы с инфекциями и болезнями. Наличие ВИЧ подвергает человека опасности заражения другими опасными для жизни инфекциями и некоторыми видами рака.

Когда организм больше не может бороться с инфекциями и некоторыми другими заболеваниями, ВИЧ может привести к серьезному заболеванию, называемому СПИДом. Когда у кого-то СПИД, у него больше шансов заразиться, и он более уязвим для необычных форм рака и других серьезных заболеваний. Но при своевременном и непрерывном лечении вполне возможно, что у человека с ВИЧ никогда не разовьется СПИД.

Если вы подозреваете, что у вас может быть ВИЧ, вам следует пройти тестирование. Каждый человек в возрасте от 13 до 64 лет должен хотя бы один раз пройти тестирование на ВИЧ. Если вам больше 64 лет и вы подвержены риску заражения ВИЧ, поговорите со своим врачом. Ваш врач может помочь определить, как часто вы должны проходить тестирование, и поможет найти способы снизить риск.

Существуют лекарства, которые при постоянном приеме могут помочь снизить количество ВИЧ в крови до неопределяемого уровня, улучшая общее состояние здоровья и затрудняя передачу ВИЧ вашим половым партнерам. Чтобы получить наилучшие результаты, важно начать лечение как можно раньше. Если вы не уверены в своем ВИЧ-статусе, пройдите тестирование. Всегда защищайте себя и своих партнеров, занимаясь сексом или используя иглы.

ВИЧ стареет

В последнее время растет число пожилых людей, живущих с ВИЧ/СПИДом. Одна из причин заключается в том, что улучшенные методы лечения помогают людям с этим заболеванием жить дольше. Например, в США почти половина людей, живущих с ВИЧ в Соединенных Штатах, в возрасте 50 лет и старше. У многих из них был диагностирован ВИЧ в молодые годы. Однако каждый год тысячи пожилых людей заражаются ВИЧ.

ВИЧ "стареет" и в России. Так возраст контингента пациентов с ВИЧ-инфекцией в настоящий момент растет. Об этом рассказал заместитель главного врача по медицинской части Боткинской больницы Владимир Мусатов.

По его словам, сейчас наблюдается много больных с уже продвинутой стадии инфекции, переросшей в СПИД.

Специалист назвал следующие симптомы болезни: микозы пищевода, особые поражения центральной нервной системы, очень тяжелые кандидозы, токсоплазмоз, особые варианты течения туберкулеза или генерализованный туберкулез.

По словам врача, в Боткинскую больницу в настоящее время стабильно поступают пациенты возрастом от 50 до 70 лет, получившие инфекцию именно половым путем.

Причин такой ситуации может быть много. Так, пожилые люди реже, чем молодые, проходят тестирование, поэтому они могут не знать, что у них ВИЧ. Признаки ВИЧ/СПИДа могут быть ошибочно приняты просто за старческие боли.

При этом, некоторые пожилые люди могут стыдиться или бояться тестирования, а врачи не всегда думают проверять пожилых людей на ВИЧ. Некоторые из больных также могут не иметь доступа к высококачественным медицинским учреждениям и услугам, что может ограничивать их возможности лечения. К тому времени, когда пожилому человеку будет поставлен диагноз, вирус может находиться на поздних стадиях и с большей вероятностью перейти в СПИД.

Кроме того, в пожилом возрасте люди реже предохраняются, что увеличивает риск передачи вируса половым путем.

Лечение и профилактика

Людям с ВИЧ важно начать лечение как можно скорее после постановки диагноза. Лечение может помочь снизить уровень ВИЧ в крови до неопределяемого уровня. Когда лечение делает ВИЧ неопределяемым, вероятность передачи вируса сексуальному партнеру становится очень низкой.