Разрыв связок: какие существуют методы лечения

Разрыв связок - одна из многогранных проблем ортопедии-травматологии. Говоря о ней, невозможно сказать одни и те же слова о различных связках. Связки на кисти требуют одного вида лечения, связки коленного сустава совершенно иного, да и в области, допустим, коленного сустава различные связки требуют абсолютно разного лечения.

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Но это все стало известно благодаря многим фундаментальным исследованиям, проводимым в данном направлении, наблюдением за пациентами и за различными вариантами лечения, разбор их конечного результата.

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В целом же нужно понимать, что такое связка. Связка - это, в вопреки расхожему мнению, нерастяжимая анатомическая единица, то есть если кто-то вам сказал у вас растяжения связок - это означает, что произошёл частичный разрыв этой связки с повреждением части ее волокон, за счёт этого она несколько удлинилась и “разлохматилась”, как пишут иногда на МРТ. Пациент ощущает боли при данной травме. Если разрыв полный, то ощущается выраженная нестабильность, интенсивные болевые ощущения, массовый дискомфорт. Поэтому важно понимать, когда говорят о повреждения связочного аппарата, он не растягивается, а всегда рвется, просто разрыв может быть полным или неполным.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Второй момент: связки делятся на те, которые имеют тенденцию к самостоятельному восстановлению - чаще всего это внесуставные связки, например, связки голеностопного сустава, боковые связки коленного сустава, хотя внутренняя коллатеральная связка коленного сустава хорошо восстанавливается сама, а вот наружная далеко не всегда. Среди самовосстанавливающихся также некоторые связки верхней конечности руки, например на пальцах очень часто связки восстанавливаются самостоятельно, хотя болят долго, в то же время связки большого пальца кисти чаще требуют хирургического лечения и здесь очень важно обратиться к правильному специалисту для диагностики и определения дальнейшей тактики, именно кистевом кистевому хирургу.

Внутрисуставные связки вроде передней крестообразной связки в коленном суставе или полулунно-ладьевидной связки в кистевом суставе не восстанавливаются самостоятельно без хирургического лечения. Связка в этом случае не прирастает на место, может только рубцеваться. Возможно, пациент не будет испытывать выраженного дискомфорта, болевых ощущений, но тем не менее требуется хорошая оценка стабильности сустава, и в случае выявления нестабильности требуется рекомендация относительно хирургического лечения. Связано это с тем, что при разрыве связок нестабильность обусловливает более быстрый износ сустава за счёт повышенной подвижности внутри сустава, а это приводит к развитию ранних артрозных изменений.

Если говорить о хирургическом лечении, то сейчас появилась огромное количество очень правильных фиксаторов, которые позволяют хирургу надежно, достаточно быстро произвести хирургическое лечение, фиксировать повреждённую связку на место либо сделать пластику связки, то есть заменить поврежденную связку на связку, сделанную из других тканей. Эти фиксаторы или якорные фиксаторы, винты, как мы их называем, бывают различные - рассасывающиеся и нерассасывающиеся, но в целом они позволяют пациенту достаточно быстро и качественно восстановиться.

Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Что касается нехирургического лечения, то здесь обязательна фиксация, то есть если мы хотим чтобы срослись части чего-то, нам нужно зафиксировать в правильном положении ту анатомическую единицу, тот сустав, в области которого произошло повреждение, и соответственно дождаться пока произойдет восстановление.