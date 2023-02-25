Разрыв связок: какие существуют методы лечения

Разрыв связок - одна из многогранных проблем ортопедии-травматологии. Говоря о ней, невозможно сказать одни и те же слова о различных связках. Связки на кисти требуют одного вида лечения, связки коленного сустава совершенно иного, да и в области, допустим, коленного сустава различные связки требуют абсолютно разного лечения.
Но это все стало известно благодаря многим фундаментальным исследованиям, проводимым в данном направлении, наблюдением за пациентами и за различными вариантами лечения, разбор их конечного результата.
Второй момент: связки делятся на те, которые имеют тенденцию к самостоятельному восстановлению - чаще всего это внесуставные связки, например, связки голеностопного сустава, боковые связки коленного сустава, хотя внутренняя коллатеральная связка коленного сустава хорошо восстанавливается сама, а вот наружная далеко не всегда. Среди самовосстанавливающихся также некоторые связки верхней конечности руки, например на пальцах очень часто связки восстанавливаются самостоятельно, хотя болят долго, в то же время связки большого пальца кисти чаще требуют хирургического лечения и здесь очень важно обратиться к правильному специалисту для диагностики и определения дальнейшей тактики, именно кистевом кистевому хирургу.
Внутрисуставные связки вроде передней крестообразной связки в коленном суставе или полулунно-ладьевидной связки в кистевом суставе не восстанавливаются самостоятельно без хирургического лечения. Связка в этом случае не прирастает на место, может только рубцеваться. Возможно, пациент не будет испытывать выраженного дискомфорта, болевых ощущений, но тем не менее требуется хорошая оценка стабильности сустава, и в случае выявления нестабильности требуется рекомендация относительно хирургического лечения. Связано это с тем, что при разрыве связок нестабильность обусловливает более быстрый износ сустава за счёт повышенной подвижности внутри сустава, а это приводит к развитию ранних артрозных изменений.
Что касается нехирургического лечения, то здесь обязательна фиксация, то есть если мы хотим чтобы срослись части чего-то, нам нужно зафиксировать в правильном положении ту анатомическую единицу, тот сустав, в области которого произошло повреждение, и соответственно дождаться пока произойдет восстановление.