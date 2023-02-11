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1 час назад

Травматолог Барбашинов рассказал, что выдает повреждение мениска

Мира Маркина

На поврежденный мениск указывают боли в колене, блокады и щелчки. Об этом "Вечерней Москве" рассказал травматолог-ортопед Владимир Барбашинов.

Травматолог рассказал, что выдает повреждение мениска
Фото: PxherePxhere

По словам врача, без лечения хрящи в коленном суставе деформируются. Одно из последствий — необходимость заменить его на протез.

При этом уколы и таблетки поврежденному мениску не помогут. Если у пациента нет противопоказаний, наиболее эффективно будет хирургическое лечение. Несмотря на кажущуюся опасность, такой способ менее опасен, чем игнорирование травмы.

Мениск лечат артроскопически, с минимальными разрезами до одного сантиметра и минимальной травматичностью. На следующий день пациента выписывают, но какое-то время он носит удобный поддерживающий функциональный ортез.

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Травматолог также отметил, что при разрыве мениска есть возможность его артроскопически сшить. Это позволит сохранить сустав и помочь ему прослужить как можно дольше.

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