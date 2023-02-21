Не сахар, а колбаса: какие продукты провоцируют диабет

Диабет считается серьезной проблемой современности и приводит к тысячам смертей. Иногда, в развитии диабета виноваты привычки и питание человека. "Рамблер" расскажет о том, какие продукты провоцируют развитие болезни.

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Диабет бывает первого или второго типа. Первый тип возникает у новорожденных детей и является результатам наследственной предрасположенности, а диабет второго типа может быть приобретенным.

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Диабет второго типа вызывается резистентностью к инсулину, которая возникает, когда организм не может правильно использовать инсулин, гормон, контролирующий уровень сахара в крови. Есть ряд вещей, которые могут привести к истощению и отказу клеток, вырабатывающих инсулин. По словам эксперта Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана , основными факторами риска развития болезни являются: малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, употребление слишком большого количества алкоголя и регулярное употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом, которые повышают уровень сахара в крови.

Специалисты считают, что некоторые продукты провоцируют развитие диабета. И, это вопреки стереотипам, не только и не столько сахар.

Сильно обработанные углеводы

Продукты, приготовленные из белой муки, белого сахара и белого риса, содержат мало отрубей, клетчатки, витаминов и минералов. Среди таких продуктом называют хлеб, кексы, пирожные, крекеры и макаронные изделия. Согласно исследованию 2007 года, опубликованному в Журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA), диета с высоким содержанием сильно обработанных углеводов увеличивает риск развития диабета 2 типа на 21 процент по сравнению с теми, кто придерживается диеты, богатой цельными продуктами.

Напитки, подслащенные сахаром

Газированные напитки, сладкий чай, фруктовые напитки и лимонад могут привести к увеличению веса и увеличить риск развития диабета 2 типа. Согласно исследованию, проведенному Американской диабетической ассоциацией в 2010 году, употребление всего двух подслащенных напитков в день может увеличить риск развития диабета 2 типа на целых 26 процентов. Вода является лучшей заменой и имеет много преимуществ для здоровья вашего тела.

Насыщенные жиры и трансжиры

Насыщенные жиры содержатся в молочных продуктах, таких как сливочное масло, цельное молоко, сливки и сыр, а также в жирном мясе. Трансжиры связаны с жареной пищей и упакованной выпечкой. Специалисты дают следующие рекомендации:

Перекусывайте орехами, а не сладостями;

Употребление в пищу нежирного мяса и/или птицы и удаление кожицы;

Избегайте салатных заправок и вместо них используйте оливковое масло и бальзамический уксус;

Приготовление пищи и выпечка с оливковым маслом.

Красное мясо и переработанное мясо