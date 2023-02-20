Почему при простуде могут болеть глаза

Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией: в самом начале заболевания или за несколько дней до болезни начинают болеть глаза.

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Бывает, что больно смотреть на яркий свет, в глазах ощущается тяжесть, сухость или ощущение "песка". Также при ОРВИ нередко в глазах лопаются сосуды.

Мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнали, почему глаза страдают при простудных или инфекционных заболеваниях.

Боли в области глазного яблока при ОРВИ связаны с тремя основными факторами.

Первый — нагрузка на сосуды глаза,

второй — развитие интоксикации,

третий — проблема, связанная с бактериальной или вирусной инфекцией самих глаз, как утверждает эксперт.

В симптоматике обычно не только боль при движении глазных яблок, но еще и проблемы, связанные со слезотечением, с увлажнением слизистой глаза, с появлением так называемого песка в глазах.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Наиболее эффективные методы — использовать увлажняющие мази либо антисептики, которые не нанесут вред и защитят ваши глаза.

При неприятном ощущении сухости имеет смысл воспользоваться любыми увлажняющими глазными каплями.