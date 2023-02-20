Почему при простуде могут болеть глаза

Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией: в самом начале заболевания или за несколько дней до болезни начинают болеть глаза.
Бывает, что больно смотреть на яркий свет, в глазах ощущается тяжесть, сухость или ощущение "песка". Также при ОРВИ нередко в глазах лопаются сосуды.
Мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнали, почему глаза страдают при простудных или инфекционных заболеваниях.
Боли в области глазного яблока при ОРВИ связаны с тремя основными факторами.
Наиболее эффективные методы — использовать увлажняющие мази либо антисептики, которые не нанесут вред и защитят ваши глаза.
При неприятном ощущении сухости имеет смысл воспользоваться любыми увлажняющими глазными каплями.
В любом случае консультация врача будет не лишней. А симптоматическое лечение, как правило, приводит к положительным результатам и вместе и вирусной инфекцией проходят и неприятные ощущения и усталость в глазах.