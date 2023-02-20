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1 час назад

Почему при простуде могут болеть глаза

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Наверняка каждый сталкивался с такой ситуацией: в самом начале заболевания или за несколько дней до болезни начинают болеть глаза.

Почему при простуде могут болеть глаза
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Бывает, что больно смотреть на яркий свет, в глазах ощущается тяжесть, сухость или ощущение "песка". Также при ОРВИ нередко в глазах лопаются сосуды.

Мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнали, почему глаза страдают при простудных или инфекционных заболеваниях.

Боли в области глазного яблока при ОРВИ связаны с тремя основными факторами.

  • Первый — нагрузка на сосуды глаза,
  • второй — развитие интоксикации,
  • третий — проблема, связанная с бактериальной или вирусной инфекцией самих глаз, как утверждает эксперт.
В симптоматике обычно не только боль при движении глазных яблок, но еще и проблемы, связанные со слезотечением, с увлажнением слизистой глаза, с появлением так называемого песка в глазах.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Наиболее эффективные методы — использовать увлажняющие мази либо антисептики, которые не нанесут вред и защитят ваши глаза.

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При неприятном ощущении сухости имеет смысл воспользоваться любыми увлажняющими глазными каплями.

В любом случае консультация врача будет не лишней. А симптоматическое лечение, как правило, приводит к положительным результатам и вместе и вирусной инфекцией проходят и неприятные ощущения и усталость в глазах.

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