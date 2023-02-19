«В глазах темнеет, шумит в ушах»: что это и как себе помочь

Такие симптомы каждого могут застать врасплох: в глазах вдруг резко начинает темнеть, ноги становятся ватными, в ушах появляется гул. Любой в такой момент испугается, потому важно знать, какие действия предпринять в такой ситуации.

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"Рамблер" решил разобраться, чем может быть вызвано такое состояние и о чем нужно помнить в такой момент, чтобы помочь самому себе.

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Нередко это состояние связано с резким понижением давления, и если вы знаете, что склонны к гипотонии, имейте всегда под рукой шоколад или, в случае приступа, найдите место, где вы сможете лечь и поднять ноги выше головы. Таким образом кровь прильет к мозгу и вам станет легче.

Однако есть и другие причины, по которым человек может оказаться в предобморочном состоянии – о них нам рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

Помощь в такой ситуации может быть только одна — обязательно иметь при себе препараты экстренной помощи. Дело в том, что данная симптоматика может являться «звонками», которые могут предупреждать вас о серьезной угрозе. Такой, как, например, острый инсульт, острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт, гипертонический криз. Поэтому нужно иметь с собой препараты, которые являются спасительными: это препараты для купирования гипертонического криза – нитроглицерин, нашатырные салфетки. И после уже можно предпринимать ряд действий.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Помочь себе в такой симптоматической ситуации можно.

Если мы, например, слышим шум в ушах, можем использовать бета-гистин в дозировке 48 милиграммов однократно. Если мы чувствуем, что темнеет в глазах, это уже та ситуация, в которой имеет смысл вызвать бригаду скорой помощи.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог