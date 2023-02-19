«В глазах темнеет, шумит в ушах»: что это и как себе помочь

Такие симптомы каждого могут застать врасплох: в глазах вдруг резко начинает темнеть, ноги становятся ватными, в ушах появляется гул. Любой в такой момент испугается, потому важно знать, какие действия предпринять в такой ситуации.
"Рамблер" решил разобраться, чем может быть вызвано такое состояние и о чем нужно помнить в такой момент, чтобы помочь самому себе.
Нередко это состояние связано с резким понижением давления, и если вы знаете, что склонны к гипотонии, имейте всегда под рукой шоколад или, в случае приступа, найдите место, где вы сможете лечь и поднять ноги выше головы. Таким образом кровь прильет к мозгу и вам станет легче.
Однако есть и другие причины, по которым человек может оказаться в предобморочном состоянии – о них нам рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.
Помочь себе в такой симптоматической ситуации можно.
Самое главное при этих состояниях — измерить давление, пульс, уровень сахара, обратиться в поликлинику по месту нахождения, чтобы вас осмотрел врач. Важно не списывать эту симптоматику на незначимую, ведь это могут быть симптомы серьезных, угрожающих жизни состояний.