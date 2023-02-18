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1 час назад

Почему перед сном дергаются конечности

Даша Краснова
Андрей Артамошкинэксперт

Бывает, что после тяжелого рабочего дня ложишься спать, а конечности начинают неожиданно дергаться. Некоторые люди могут даже проснуться от беспокойных движений тела. "Рамблер" выяснил, из-за чего это происходит.

Почему перед сном дергаются конечности
Фото: unsplashunsplash

Врачи называют это состояние Синдром беспокойных ног, которое характеризует неприятное ощущение в нижних и реже в верхних конечностях.

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Неприятные ощущения появляются в покое чаще в вечернее и ночное время (то есть перед сном) и вынуждают больного совершать облегчающие их движения, что приводит к нарушению сна. Причиной возникновения этой проблемы может быть, как наследственность (более половины случаев), так и как следствие некоторых заболеваний, таких как сахарный диабет, ревматоидный артрит, хроническая венозная недостаточность или облитерирующие заболевания артерий нижних конечностей, вторичные полинейропатии, дефицит железа, дефицит витаминов группы В и магния. Иногда Синдром беспокойных ног проявляется у здоровых лиц в момент стресса, при хронической усталости и интенсивной физической нагрузке, а также при избыточном потреблении кофеин- содержащих продуктов и алкоголя.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

Пациенты с этим синдромом жалуются на неприятные ощущения в виде зуда, покалывания, распирания или давления чаще всего в области голени. Обычно они возникают в положении лежа и уменьшаются при движении. Чтобы облегчить свое состояние больные вынуждены сгибать и разгибать ноги, растирать и массировать их, ходить по комнате или переминаться с ноги на ногу. Во время движения неприятные ощущения проходят, но стоит лечь или просто остановиться, как они вновь появляются. Симптомы имеют четкий суточный ритм, появляясь в вечерние или ночные часы, хотя в тяжелых случаях, обусловленных первичным заболеванием симптомы становятся постоянными.

Сколько шагов в день нужно ходить, чтобы избежать деменции

Основным следствием этих неприятных ощущений и необходимостью постоянно совершать движения является бессонница. Жалоба на плохой сон является ведущей у большинства пациентов. Пациенты вынуждены разрабатывать различные индивидуальные двигательные стратегии для облегчения или избавления от неприятных ощущений.

Лечение Синдрома беспокойных ног должно быть направлено на коррекцию первичного заболевания, или восполнения выявленного дефицита железа, фолиевой кислоты, магния, калия. Последние исследования показали, что применение препаратов железа приводят к улучшению симптомов у пациентов с Синдромом беспокойных ног независимо от причины возникновения проблемы.
Андрей Артамошкин
Андрей АртамошкинВрач-невролог, член Высшего экспертного совета кафедры «Современный гипноз» Академии социальных технологий.

При использовании немедикаментозных методов, больным рекомендуют посильную и соразмерную для их состояния умеренную физическую нагрузку в течении дня, вечерние прогулки перед сном, вечерние водные процедуры в виде теплой ножной ванны, легкий разогревающий массаж ног перед сном, отказ от употребления в послеобеденное и вечернее время кофе, крепкого чая, шоколада, ограничения алкоголя, отказ от курения, нормализация режима дня, выработка индивидуального вечернего ритуала отхода ко сну. При легких проявлениях заболевания все это может существенно улучшить состояние пациента.

Независимо от причины возникновения и степени тяжести этого заболевания добиться терапевтического успеха поможет лишь своевременное обращение к врачу специалисту.

Болезни и лекарства,
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