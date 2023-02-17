Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+16° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Неврологи выяснили, сколько шагов в день снижают риск деменции на 33% у пожилых женщин

Газета.Ru

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пожилые женщины, которые больше ходят пешком и занимаются физической активностью от умеренной до высокой, имеют меньше шансов заболеть деменцией. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Сколько шагов в день снижают риск деменции на 33% у пожилых женщин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые собрали данные от 1277 женщин в возрасте 65 лет и старше. Женщины носили высококачественные шагомеры в течение семи дней, занимаясь своими обычными делами.

Анализ показал, что каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день снижала риск развития деменции на 21%. Кроме того, каждые дополнительные 1865 шагов в день снижали риск на 33%. При этом большее время сидения и длительное сидение не были связаны с более высоким риском деменции. Примеры легкой физической активности могут включать работу по дому, садоводство или прогулки. Физическая активность от умеренной до высокой может включать быструю ходьбу.

Физическая активность считается одним из наиболее многообещающих способов снижения риска развития деменции, в том числе и болезни Альцгеймера. Профилактика очень важна, потому что после диагностирования деменции ее невозможно обратить вспять. Известно также, что женщины подвержены более высокому риску развития деменции, чем мужчины.

Наука,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий