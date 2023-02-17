Сколько шагов в день снижают риск деменции на 33% у пожилых женщин

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пожилые женщины, которые больше ходят пешком и занимаются физической активностью от умеренной до высокой, имеют меньше шансов заболеть деменцией. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

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Ученые собрали данные от 1277 женщин в возрасте 65 лет и старше. Женщины носили высококачественные шагомеры в течение семи дней, занимаясь своими обычными делами.

Анализ показал, что каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день снижала риск развития деменции на 21%. Кроме того, каждые дополнительные 1865 шагов в день снижали риск на 33%. При этом большее время сидения и длительное сидение не были связаны с более высоким риском деменции. Примеры легкой физической активности могут включать работу по дому, садоводство или прогулки. Физическая активность от умеренной до высокой может включать быструю ходьбу.