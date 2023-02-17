Сколько шагов в день снижают риск деменции на 33% у пожилых женщин

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пожилые женщины, которые больше ходят пешком и занимаются физической активностью от умеренной до высокой, имеют меньше шансов заболеть деменцией. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.
Ученые собрали данные от 1277 женщин в возрасте 65 лет и старше. Женщины носили высококачественные шагомеры в течение семи дней, занимаясь своими обычными делами.
Анализ показал, что каждая дополнительная 31 минута умеренной или интенсивной физической активности в день снижала риск развития деменции на 21%. Кроме того, каждые дополнительные 1865 шагов в день снижали риск на 33%. При этом большее время сидения и длительное сидение не были связаны с более высоким риском деменции. Примеры легкой физической активности могут включать работу по дому, садоводство или прогулки. Физическая активность от умеренной до высокой может включать быструю ходьбу.
Физическая активность считается одним из наиболее многообещающих способов снижения риска развития деменции, в том числе и болезни Альцгеймера. Профилактика очень важна, потому что после диагностирования деменции ее невозможно обратить вспять. Известно также, что женщины подвержены более высокому риску развития деменции, чем мужчины.