Сколько шагов в день снижают риск деменции на 33% у пожилых женщин

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что пожилые женщины, которые больше ходят пешком и занимаются физической активностью от умеренной до высокой, имеют меньше шансов заболеть деменцией. Исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.