При каких симптомах необходимо срочно обратиться к урологу

Бывает так, что пациент, который уже сталкивался с урологическими заболеваниями, особенно с мочекаменной болезнью, понимает сигналы своего тела и может распознать, например, что боль в пояснице в какой-то момент связана с почкой, а не с позвоночником или наоборот.

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Что же делать тем людям, которые до сих пор, к счастью, не сталкивались с урологическими проблемами и не знают, как они могут проявляться? "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие симптомы должны насторожить.

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Можно выделить три симптома, при которых посетить уролога нужно незамедлительно. Это боль, кровь в моче или отсутствие мочи.

Боль может быть в пояснице, в области почки, может быть достаточно интенсивной, не проходить, если лечь, сесть, может сопровождаться тошнотой или рвотой. Такая боль часто связана с нарушением оттока мочи из почки. Боль – это симптом, который можно снять путем обезболивания. Однако мы должны обязательно выяснить причину боли, от которой зависит потенциальная угроза здоровью.

Колотинский Александр Борисович Врач-уролог, к.м.н., заведующий отделением урологии, федеральная сеть многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина

Кровь в моче может появляться при любом урологическом заболевании, в том числе и при опухолях. Особенно важно, когда при появлении крови у пациента ничего не болит. Кровь в моче – показание для срочного обследования.

Отсутствие мочи может быть связано как с нарушением ее выработки почками, так и с препятствием для ее оттока. В обоих случаях ситуация требует срочной консультации уролога с целью выяснения и устранения возможной причины.

Колотинский Александр Борисович Врач-уролог, к.м.н., заведующий отделением урологии, федеральная сеть многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина