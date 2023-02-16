При каких симптомах необходимо срочно обратиться к урологу

Бывает так, что пациент, который уже сталкивался с урологическими заболеваниями, особенно с мочекаменной болезнью, понимает сигналы своего тела и может распознать, например, что боль в пояснице в какой-то момент связана с почкой, а не с позвоночником или наоборот.
Что же делать тем людям, которые до сих пор, к счастью, не сталкивались с урологическими проблемами и не знают, как они могут проявляться? "Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, какие симптомы должны насторожить.
Можно выделить три симптома, при которых посетить уролога нужно незамедлительно. Это боль, кровь в моче или отсутствие мочи.
Кровь в моче может появляться при любом урологическом заболевании, в том числе и при опухолях. Особенно важно, когда при появлении крови у пациента ничего не болит. Кровь в моче – показание для срочного обследования.
Несмотря на такие яркие и очевидные симптомы, тяжелые урологические заболевания могут и никак себя не проявлять, особенно на начальном этапе. Поэтому лучше не ждать проявления болезни, а проходить профилактические обследования, тогда с большей долей вероятности и не придется сталкиваться с такими неожиданными проблемами.