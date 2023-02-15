Разрыв мениска: причины, симптомы и лечение

Одна из очень частых травм, с которой сталкивается ортопед-травматолог на консультативном приеме – это повреждение мениска.
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"Рамблер поговорил с экспертом и узнал, что это за проблема и как она проявляется.
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Мениск - это мягкотканная структура внутри коленного сустава, которая фактически, если очень упростить, заполняет пространство между бедренной и большеберцовой костями. Суставные поверхности этих костей не совсем совпадают по форме, то есть большеберцовая кость имеет достаточно плоскую платформу, с которой взаимодействуют изогнутые суставные поверхности бедренной кости. Для того, чтобы эти суставные поверхности взаимодействовали друг с другом на большей площади, есть специальные мягкотканные вставки треугольной формы - это и есть мениски. Повредить его достаточно легко.
Во-первых, он легко повреждается в течение жизни, потому что испытывает большие нагрузки при сгибании и разгибании в коленном суставе. А если есть некоторая нестабильность в коленном суставе, например, при повреждении передней крестообразной связки, то мениск изнашивается значительно сильнее и вероятность его разрыва достаточно высока. Мениск повреждается и при комбинированных травмах, например при одномоментном повреждении. Часто бывает одномоментное повреждение передней крестообразной связки и мениска, чаще всего внутреннего или медиального как его называют врачи. Мениск также может повреждаться при повреждении боковых связок коленного сустава. Также его можно повредить даже если неудачно встать с офисного стула, чаще всего страдают при этом задний рог мениска.
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
Все эти повреждения очень хорошо видны на срезах МРТ, и это является основным диагностическим методом при повреждении мениска. Специалисты предлагают пациенту выполнить МРТ в аппарате мощностью 1,5 Тесла, и это помогает им правильно установить диагноз.
Что же касается лечения, то с одной стороны абсолютное большинство повреждений мениска требует хирургического лечения. А с другой, положительным фактором здесь является то, что за последнее десятилетие хирургическая техника шагнула далеко вперед в этом направлении. Сейчас практически повсеместно принято эндоскопическое удаление поврежденной части мениска путём так называемой артроскопии, то есть мы тонкой камерой и инструментами “заходим” в сустав и удаляем повреждённую часть мениска. Или возможно точно так же под артроскопическим контролем смешивание мениска, если он повреждён в той части, которую возможно шить. Здесь уже решает хирург. Чаще всего это можно запланировать по результатам МРТ-исследования, и соответственно при помощи специальных фиксаторов, специальных нитей мениск можно сшить или рефиксировать к капсуле сустава.
Саутин МаксимТравматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO
В целом же, если возникли боли при ходьбе, при беге, при ходьбе по лестнице, при приседаниях на корточки в коленном суставе – это повод обратиться к ортопеду-травматологу, выполнить МРТ, и установить диагноз. Терпеть повреждения мениска не рекомендуется, потому что поврежденная часть мениска очень сильно изнашивает коленный сустав и развитие артроза происходит раньше. Мениск перестаёт работать тогда, когда он рвётся, и это повреждённая часть ничего хорошего для сустава в дальнейшем не сулит.