Разрыв мениска: причины, симптомы и лечение

Что же касается лечения, то с одной стороны абсолютное большинство повреждений мениска требует хирургического лечения. А с другой, положительным фактором здесь является то, что за последнее десятилетие хирургическая техника шагнула далеко вперед в этом направлении. Сейчас практически повсеместно принято эндоскопическое удаление поврежденной части мениска путём так называемой артроскопии, то есть мы тонкой камерой и инструментами “заходим” в сустав и удаляем повреждённую часть мениска. Или возможно точно так же под артроскопическим контролем смешивание мениска, если он повреждён в той части, которую возможно шить. Здесь уже решает хирург. Чаще всего это можно запланировать по результатам МРТ-исследования, и соответственно при помощи специальных фиксаторов, специальных нитей мениск можно сшить или рефиксировать к капсуле сустава.



Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO