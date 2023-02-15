В чем разница инфаркта миокарда у женщин и мужчин

Так же имеет значение и тот факт, что у женщин болевой порог выше. Если у мужчин инфаркт переносится с сильной болью за грудиной, то у женщины часто инфаркт формируется без болевой формы и заподозрить его очень сложно – в это и прячется большая опасность из-за уменьшения вероятности своевременного диагностирования.



Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог