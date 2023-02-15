В чем разница инфаркта миокарда у женщин и мужчин

Статистика говорит о том, что мужчин болезни сердца настигают чаще, однако при всем этом смертность от инфаркта миокарда почему-то выше именно у женщин.
"Рамблер" решил разобраться, почему такое происходит, и поговорил на эту тему с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.
С другой стороны, у женщин после 50-ти лет начинают проявляться сердечно-сосудистые заболевания – это связано с периодом наступления менопаузы – а именно с тем, что перестает вырабатываться тот самый эстроген. В результате, идет рост атеросклеротических поражений, теряется эластичность.
Стоит отметить, что женщины чаще сталкиваются с инфарктом вследствие закупорки коронарных артерий, а мужчины – вследствие закупорки основных.
Помните, сердечно-сосудистая система требует особой внимательности: при любых болях в сердце незамедлительно обращайтесь к врачу.