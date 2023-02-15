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45 минут назад

В чем разница инфаркта миокарда у женщин и мужчин

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Статистика говорит о том, что мужчин болезни сердца настигают чаще, однако при всем этом смертность от инфаркта миокарда почему-то выше именно у женщин.

В чем разница инфаркта миокарда у женщин и мужчин
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

"Рамблер" решил разобраться, почему такое происходит, и поговорил на эту тему с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Основная разница между мужским и женским сердцем заключается в том, что женское сердце меньше в размерах. С одной стороны, оно лучше переносит нагрузки, когда сердце работает на износе. Этому способствует гормон эстроген, который, поднимая уровень "хорошего" холестерина, защищает коронарные сосуды.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

С другой стороны, у женщин после 50-ти лет начинают проявляться сердечно-сосудистые заболевания – это связано с периодом наступления менопаузы – а именно с тем, что перестает вырабатываться тот самый эстроген. В результате, идет рост атеросклеротических поражений, теряется эластичность.

Стоит отметить, что женщины чаще сталкиваются с инфарктом вследствие закупорки коронарных артерий, а мужчины – вследствие закупорки основных.

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Так же имеет значение и тот факт, что у женщин болевой порог выше. Если у мужчин инфаркт переносится с сильной болью за грудиной, то у женщины часто инфаркт формируется без болевой формы и заподозрить его очень сложно – в это и прячется большая опасность из-за уменьшения вероятности своевременного диагностирования.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Помните, сердечно-сосудистая система требует особой внимательности: при любых болях в сердце незамедлительно обращайтесь к врачу.

Болезни и лекарства,
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