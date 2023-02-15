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44 минуты назад

Интерфакс: «Виатрис» временно прекратила поставки «Виагры» в Россию

Мира Маркина

Биофармацевтическая компания «Виатрис» (США) временно прекратила поставки таблетированной «Виагры» в Россию. Новость появилась на портале агентства «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

В Россию прекращены поставки американской «Виагры»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Производство препарата для потенции находится не на территории России. Однако возможность производить аналогичное американской «Виагре» лекарственное средство в стране существует, подчеркнули в ведомстве. Есть в наличии и действующее вещество – силденафил, и технологическая возможность.

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На сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке препаратов есть десяток аналогов средства. Чаще всего россияне приобретают «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer.

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Болезни и лекарства,Pfizer,Минпромторг,
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