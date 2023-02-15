В Россию прекращены поставки американской «Виагры»

Биофармацевтическая компания «Виатрис» (США) временно прекратила поставки таблетированной «Виагры» в Россию. Новость появилась на портале агентства «Интерфакс» со ссылкой на Минпромторг.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Производство препарата для потенции находится не на территории России. Однако возможность производить аналогичное американской «Виагре» лекарственное средство в стране существует, подчеркнули в ведомстве. Есть в наличии и действующее вещество – силденафил, и технологическая возможность.

На сегодняшний день на российском фармацевтическом рынке препаратов есть десяток аналогов средства. Чаще всего россияне приобретают «Сиалис» от Eli Lilly и «Виагра» от Pfizer.