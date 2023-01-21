Что такое мужская менопауза и почему врачи бьют тревогу

Большинство из нас знают о менопаузе и проблемах, которые она причиняет многим женщинам.

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Теперь врачи хотят привлечь внимание к «тихой эпидемии», поражающей мужчин с крайне низким уровнем тестостерона — мужской климактерический период.

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Как и в случае с женщинами, этот термин используется для описания периода в жизни взрослого мужчины, когда уровень его гормонов падает, вызывая множество симптомов, включая эректильную дисфункцию, депрессию, беспокойство и быстрое увеличение веса.

Мужская менопауза, название которой, по признанию врачей, является неправильным, в медицине известна как андропауза. В отличие от менопаузы, переживаемой женщинами, андропауза характеризуется более постепенными изменениями.

Доктор Боб Бероохим, уролог из Нью-Йорка и директор отделения мужской фертильности и микрохирургии в больнице Ленокс Хилл, рассказал Daily Mail:

«У мужчин снижение уровня тестостерона, как правило, происходит медленнее и может наблюдаться в любом возрасте, и у большинства мужчин реже проявляются внезапным появлением симптомов низкого уровня тестостерона.

Дети мужского пола рождаются с тестостероном. Их уровень «Т» быстро увеличивается в период полового созревания, что приводит к тому, что у мальчиков развиваются более глубокие голоса, большие мышцы и волосы на теле и лице. Гормон также помогает производить семенную жидкость, необходимую для размножения.

Уровни тестостерона обычно достигают пика примерно в возрасте 20 лет, за которым следует медленное снижение в течение остальной части взрослой жизни. Максимальный уровень тестостерона должен быть где-то между 300 и 1200 нанограммов на децилитр (нг/дл). Когда мужчинам исполняется тридцать с небольшим, уровень тестостерона начинает снижаться как минимум на один процент в год.

Урологи считают уровень тестостерона слишком низким, когда он опускается ниже 300 нанограммов на децилитр . Чаще всего это происходит у мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.

Оценки Университета Висконсина показывают, что низкий уровень тестостерона затрагивает примерно 12 процентов мужчин в возрасте 50 лет, 19 процентов в возрасте 60 лет, 28 процентов в возрасте 70 лет и 49 процентов в возрасте 80 лет.

Тестостерон у мужчин вырабатывается в яичках и стимулирует половое развитие. Он регулирует половое влечение, костную массу, распределение жира, мышечную массу и силу, а также выработку эритроцитов и сперматозоидов.

Он также действует на головной и спинной мозг как важный регулятор неврологических функций. Низкий уровень тестостерона связан с депрессией и тревогой.

Кроме того, низкий уровень тестостерона может указывать на проблему в гипофизе, железе размером с горошину, расположенной в основании мозга, которая контролирует и регулирует множество функций организма с помощью гормонов, которые она производит.

Возрастные гормональные изменения у мужчин происходят постепенно, и хотя они не приводят к неработоспособности мужских репродуктивных органов, эти изменения могут вызвать сексуальные осложнения.

В отличие от женщин гормональные изменения не делают мужчин бесплодными. Хотя тестостерон является гормоном, определяющим мужскую фертильность, люди с низким уровнем тестостерона все еще могут производить здоровую сперму, хотя количество и качество сперматозоидов обычно снижаются.

И в то время как у женщин переход происходит несколько резко – в течение пары лет, у мужчин ежегодно наблюдается падение уровня тестостерона, начиная примерно с 40 лет и до самой старости.

Дефицит тестостерона может вызвать снижение полового влечения, эректильную дисфункцию, необъяснимое снижение мышечной массы или внезапное увеличение жировых отложений, выпадение волос на теле, остеопороз и депрессию.

У мужчин снижение уровня тестостерона, как правило, происходит медленнее и может проявляться в любом возрасте, и у большинства мужчин реже возникает внезапное появление симптомов низкого уровня тестостерона.

Низкий T у мужчин встречается очень часто. Фактически, около 40 процентов мужчин старше 45 лет и 50 процентов мужчин в возрасте 80 лет страдают этим заболеванием.

Мужчины с низким уровнем тестостерона могут начать заместительную гормональную терапию для борьбы с симптомами и восполнения уровня гормонов.