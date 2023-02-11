Внутренняя дрожь: почему возникает и как ее унять

Всем знакомы понятия "дрожать от холода" или "дрожать от страха", однако бывают ситуации, когда дрожь возникает без видимых на то причин.
"Рамблер" решил узнать у эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева, почему такие состояния возникают и в какой момент стоит начать беспокоиться.
Необоснованная ситуацией дрожь также может быть связана с эндокринологическими проблемами, как утверждает эксперт. Чтобы их исключить, необходимо проверить гормоны щитовидной железы.
Первоначально, если все показатели в норме, можно использовать легкие успокаивающие препараты, но их должен подбирать только врач.