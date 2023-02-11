Внутренняя дрожь: почему возникает и как ее унять

Всем знакомы понятия "дрожать от холода" или "дрожать от страха", однако бывают ситуации, когда дрожь возникает без видимых на то причин.

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"Рамблер" решил узнать у эксперта, врача общей практики Дениса Прокофьева, почему такие состояния возникают и в какой момент стоит начать беспокоиться.

В первую очередь, мы должны понять, что такое внутренняя дрожь и какие у нее могут быть причины. Это может быть симптомом, обусловленным кардиологическими причинами, поэтому важно в момент дрожи измерить пульс и давление.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Необоснованная ситуацией дрожь также может быть связана с эндокринологическими проблемами, как утверждает эксперт. Чтобы их исключить, необходимо проверить гормоны щитовидной железы.

Третьей причиной могут быть проблемы, связанные с психологией и психиатрией. То есть это может быть тремор, связанный с депрессивным состоянием. В зависимости от ситуации выстраивается схема лечения.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог