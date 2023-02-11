Эффективные способы лечения затянувшегося синусита

Синусит характеризуется воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух. Поскольку одновременно поражается слизистая оболочка носа, а также потому, что синусит редко протекает без сопутствующего ринита, риносинусит является предпочтительным термином для этого состояния.

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Согласно классификации EPOS 2020 выделяют 2 вида риносинусита:

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острый риносинусит - характеризуется полным исчезновение симптоматики в течение 12 недель;

хронический риносинусит – продолжительность заболевания более 12 недель без полного исчезновения симптомов, может наблюдаться усиление симптомов.

50%-67% случаев синусита связаны с вирусами.

Наиболее распространенные бактериальные патогены, вызывающие синусит, включают Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis

Реже возникновение острого риносинусита связана с грибковой инфекцией и иными причинами. Острый риносинусит - это воспаление слизистой оболочки пазух носа, обычно вызванное инфекционным процессом.

Хронический риносинусит (ХРС) сопровождающееся двумя или более симптомами, одним из которых является затруднение носового дыхания (заложенность носа) или выделения из носа и ± головная боль (в проекции околоносовых пазух) ± снижение или потеря обоняния. У детей четвертым симптомом является кашель (а не уменьшение / потеря обоняния).

Алексанян Астхик Арамовна Врач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"

Хронический риносинусит подразделяют на две большие группы: ХРС с полипами и ХРС без полипов.

Первый определяется как длительно протекающее (более 12 нед.) заболевание околоносовых пазух, подтверждающееся с помощью эндоскопии носа с выявлением полипов в среднем носовом ходе или по результатам компьютерной томографии околоносовых пазух. Полипы носа представляют собой полупрозрачные, от желтовато-серого до белого цвета, блестящие массы, состоящие из студенистого воспалительного материала. От 1 до 4 % населения в целом имеют полипы носа, и большинство из них, как полагают, являются бессимптомными. Соответственно, вторая форма характеризуется отсутствием видимых полипов.

Новая классификация подразумевает разделение ХРС на первичный и вторичный. Под вторичным ХРС понимается воспалительный процесс в пазухах носа, развивающийся на фоне других заболеваний, которые, по-видимому, считаются ведущей причиной риносинусита. Если таковые причины отсутствуют, ХРС считается первичным.

Разберем основные факторы риска и сопутствующие состояния, которые, по словам эксперта, могут приводить к вторичному хроническому риносинуситу:

аллергический ринит и бронхиальная астма. Существует много клинических исследований, обнаруживших взаимосвязь между данными состояниями и хроническим воспалением в околоносовых пазухах, а также нередко – с образованием полипов.

различные формы иммунодефицита

системные заболевания – гранулематоз с полиангиитом (болезнь Вегенера), эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (болезнь Черджа-Стросса), саркоидоз

нарушения мукоцилиарного клиренса при таких состояниях как муковисцидоз и первичная цилиарная дискинезия. Всех детей с диагнозом полипоз носа следует обследовать на муковисцидоз.

нерациональная антибиотикотерапия

активное, а также пассивное курение

одонтогенная патология

анатомические аномалии – определенные анатомические варианты, такие как искривление перегородки носа, буллезная средняя носовая раковина или др., предрасполагают к обструкции естественных сообщений околоносовых пазух с полостью носа и также способствуют возникновению хронического воспадения в околоносовых пазухах.

Если таковые причины отсутствуют, хронический риносинусит считается первичным.

Следует также иметь ввиду состояния, при которых наблюдаются признаки хронического риносинусита, но без воспаления в околоносовых пазухах. Это различные неврологические причины головной и лицевой боли, формы ринита без синусита, ларингофарингеальный рефлюкс и нарушения обоняния другой этиологии.

Алексанян Астхик Арамовна Врач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"

Основные пункты лечения хронического риносинусита:

Адекватный дренаж (очищение) пораженной пазухи - промывание носа солевыми растворами, обильное питье, увлажнение воздуха в помещении.

Интраназальные кортикостероиды (особенно у пациентов с аллергическим ринитом в анамнезе).

С целью обезболивания и снижения температуры - анальгетики и жаропонижающие препараты.

Сосудосуживающие капли, как правило, не рекомендуются, но могут быть использованы коротким курсом для облегчения симптомов.

Антигистаминные препараты не показаны, если не присутствует аллергический компонент.

Лечение антибиотиками следует рассматривать только в том случае, если пациент соответствует критериям бактериального синусита (устанавливает врач после очного осмотра).



Алексанян Астхик Арамовна Врач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"