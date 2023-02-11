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59 минут назад

Эффективные способы лечения затянувшегося синусита

Мира Маркина
Алексанян Астхик Арамовнаэксперт

Синусит характеризуется воспалением слизистой оболочки околоносовых пазух. Поскольку одновременно поражается слизистая оболочка носа, а также потому, что синусит редко протекает без сопутствующего ринита, риносинусит является предпочтительным термином для этого состояния.

Эффективные способы лечения затянувшегося синусита
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Согласно классификации EPOS 2020 выделяют 2 вида риносинусита:

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  • острый риносинусит - характеризуется полным исчезновение симптоматики в течение 12 недель;
  • хронический риносинусит – продолжительность заболевания более 12 недель без полного исчезновения симптомов, может наблюдаться усиление симптомов.
Острый риносинусит - это воспаление слизистой оболочки пазух носа, обычно вызванное инфекционным процессом.
  • 50%-67% случаев синусита связаны с вирусами.
  • Наиболее распространенные бактериальные патогены, вызывающие синусит, включают Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis
  • Реже возникновение острого риносинусита связана с грибковой инфекцией и иными причинами.
Хронический риносинусит (ХРС) сопровождающееся двумя или более симптомами, одним из которых является затруднение носового дыхания (заложенность носа) или выделения из носа и ± головная боль (в проекции околоносовых пазух) ± снижение или потеря обоняния. У детей четвертым симптомом является кашель (а не уменьшение / потеря обоняния).
Алексанян Астхик Арамовна
Алексанян Астхик АрамовнаВрач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"

Хронический риносинусит подразделяют на две большие группы: ХРС с полипами и ХРС без полипов.

Первый определяется как длительно протекающее (более 12 нед.) заболевание околоносовых пазух, подтверждающееся с помощью эндоскопии носа с выявлением полипов в среднем носовом ходе или по результатам компьютерной томографии околоносовых пазух. Полипы носа представляют собой полупрозрачные, от желтовато-серого до белого цвета, блестящие массы, состоящие из студенистого воспалительного материала. От 1 до 4 % населения в целом имеют полипы носа, и большинство из них, как полагают, являются бессимптомными. Соответственно, вторая форма характеризуется отсутствием видимых полипов.

Новая классификация подразумевает разделение ХРС на первичный и вторичный. Под вторичным ХРС понимается воспалительный процесс в пазухах носа, развивающийся на фоне других заболеваний, которые, по-видимому, считаются ведущей причиной риносинусита. Если таковые причины отсутствуют, ХРС считается первичным.

Разберем основные факторы риска и сопутствующие состояния, которые, по словам эксперта, могут приводить к вторичному хроническому риносинуситу: 

  • аллергический ринит и бронхиальная астма. Существует много клинических исследований, обнаруживших взаимосвязь между данными состояниями и хроническим воспалением в околоносовых пазухах, а также нередко – с образованием полипов.
  • различные формы иммунодефицита
  • системные заболевания  – гранулематоз с полиангиитом (болезнь Вегенера), эозинофильный гранулематоз с полиангиитом (болезнь Черджа-Стросса), саркоидоз
  • нарушения мукоцилиарного клиренса при таких состояниях как муковисцидоз и первичная цилиарная дискинезия. Всех детей с диагнозом полипоз носа следует обследовать на муковисцидоз. 
  • нерациональная антибиотикотерапия
  • активное, а также пассивное курение
  • одонтогенная патология
  • анатомические аномалии  – определенные анатомические варианты, такие как искривление перегородки носа, буллезная средняя носовая раковина или др., предрасполагают к обструкции естественных сообщений околоносовых пазух с полостью носа и также способствуют возникновению хронического воспадения в околоносовых пазухах.

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Если таковые причины отсутствуют, хронический риносинусит считается первичным.

Следует также иметь ввиду состояния, при которых наблюдаются признаки хронического риносинусита, но без воспаления в околоносовых пазухах. Это различные неврологические причины головной и лицевой боли, формы ринита без синусита, ларингофарингеальный рефлюкс и нарушения обоняния другой этиологии.
Алексанян Астхик Арамовна
Алексанян Астхик АрамовнаВрач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"

Основные пункты лечения хронического риносинусита:

  • Адекватный дренаж (очищение) пораженной пазухи - промывание носа солевыми растворами, обильное питье, увлажнение воздуха в помещении.
  • Интраназальные кортикостероиды (особенно у пациентов с аллергическим ринитом в анамнезе).
  • С целью обезболивания и снижения температуры - анальгетики и  жаропонижающие препараты.
  • Сосудосуживающие капли, как правило, не рекомендуются, но могут быть использованы коротким курсом для облегчения симптомов.
  • Антигистаминные препараты не показаны, если не присутствует аллергический компонент.
Лечение антибиотиками следует рассматривать только в том случае, если пациент соответствует критериям бактериального синусита (устанавливает врач после очного осмотра).

Алексанян Астхик Арамовна
Алексанян Астхик АрамовнаВрач-оториноларинголог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина. Дети"

Хирургическое вмешательство, как утверждает эксперт, может быть рассмотрено при рецидивирующем остром или хроническом рионсинусите, невосприимчивом к медикаментозному лечению.

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