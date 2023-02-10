Врач перечислил признаки образования тромба

Тромбы у нас образуются постоянно, но обычно в этом нет никакой опасности, ведь, когда нужно остановить кровотечение, так проявляется защитная реакция организма. Но есть и по-настоящему опасные тромбы. По каким признакам можно понять, что пора начать переживать, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Балдин.
На нарушение циркуляции крови и образование тромба указывают:
Самые опасные тромбы образуются внутри сосудов и мешают нормальному кровообращению. Как раз такой тромб в любой момент может оторваться от стенки сосуда и полностью перекрыть кровоток.
Это уже тромбоз, возникновение которого ведёт к инфаркту, инсульту и внезапной смерти. Особенно опасны венозные тромбозы, которые чаще всего приводят к закупорке сосудов лёгочной артерии и быстрому летальному исходу.
Скорость образования тромбов в сосудах зависит от факторов их формирования, к которым относятся состояние сосудов, скорость кровотока и показатель свертываемости крови, и может сильно меняться. Тромб способен сформироваться как за несколько месяцев, так и за несколько часов.
Например, во время долгих авиаперелётов риск тромбоза возрастает из-за снижения циркуляции крови. Считается, что за время полёта тромб образуется у одного пассажира каждого рейса.
Также среди факторов риска избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, приём гормональных противозачаточных препаратов и терапия гормонами.