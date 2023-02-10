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1 час назад

Врач перечислил признаки образования тромба

Секрет Фирмы

Тромбы у нас образуются постоянно, но обычно в этом нет никакой опасности, ведь, когда нужно остановить кровотечение, так проявляется защитная реакция организма. Но есть и по-настоящему опасные тромбы. По каким признакам можно понять, что пора начать переживать, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач-флеболог, заведующий отделением сосудистой хирургии Федерального научно-клинического центра ФМБА России Виктор Балдин.

Врач перечислил признаки образования тромба
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

На нарушение циркуляции крови и образование тромба указывают:

  • резкая пульсирующая боль и чувство онемения в ноге или руке;
  • отёчность ноги или руки;
  • регулярные судороги;
  • изменение цвета кожи. На отдельных участках пораженной ноги или руки цвет может изменяться от бледного до синего;
  • боль в животе, которая обычно сопровождается рвотой и диареей. Особенно если повторяющаяся рвота не приносит облегчения, а приступы тошноты сохраняются.

Самые опасные тромбы образуются внутри сосудов и мешают нормальному кровообращению. Как раз такой тромб в любой момент может оторваться от стенки сосуда и полностью перекрыть кровоток.

Это уже тромбоз, возникновение которого ведёт к инфаркту, инсульту и внезапной смерти. Особенно опасны венозные тромбозы, которые чаще всего приводят к закупорке сосудов лёгочной артерии и быстрому летальному исходу.

Скорость образования тромбов в сосудах зависит от факторов их формирования, к которым относятся состояние сосудов, скорость кровотока и показатель свертываемости крови, и может сильно меняться. Тромб способен сформироваться как за несколько месяцев, так и за несколько часов.

Например, во время долгих авиаперелётов риск тромбоза возрастает из-за снижения циркуляции крови. Считается, что за время полёта тромб образуется у одного пассажира каждого рейса.

Также среди факторов риска избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, приём гормональных противозачаточных препаратов и терапия гормонами.

Болезни и лекарства,Виктор Балдин,
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