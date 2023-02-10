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47 минут назад

Не только слабость и потеря аппетита. Терапевт перечислила первые симптомы туберкулёза

Секрет Фирмы

Успешность лечения туберкулёза во многом зависит от того, насколько быстро была диагностирована эта крайне заразная болезнь. А для того, чтобы не затягивать с диагностикой, нужно знать первые проявления болезни. Терапевт Ирина Должкова назвала среди них слабость, сонливость, плохой аппетит и слегка повышенную температуру.

Терапевт перечислила первые симптомы туберкулёза
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Речь идёт о температуре 37–37,5 градуса. Также у пациента появляется сухой кашель, а черты лица становятся заострёнными. По словам врача, маленькие дети при заболевании перестают набирать вес.

Курс лечения от опасной болезни длится минимум полгода, ещё и поэтому с его началом затягивать ни в коем случае нельзя.

Говоря о пациентах, риски которых выше прочих, специалист назвала тех, у кого ослаблен иммунитет. То есть, как и в случае с ковидом, в группе риска ВИЧ-положительные, диабетики, пожилые и те, кто живёт в местах с плохой экологией.

Ранее жительница Улан-Удэ потеряла треть лёгкого из-за продолжительной врачебной ошибки. У неё не заметили туберкулёз и полтора года лечили от невралгии, а также обследовали желудок.

Болезни и лекарства,
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