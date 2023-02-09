Эпилепсия: что это за заболевание и почему оно возникает

Эпилепсия – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им страдает около 50 миллионов человек на планете. При этом три четверти из них не получают необходимого лечения.
Что это за заболевание, почему оно возникает и что делать, если у человека рядом случился приступ эпилепсии? Спросили врача-терапевта Анастасию Тимощенко.
Наиболее частыми причинами развития эпилепсии являются:
По словам медика, клинически эпилепсия не многолика, ее проявление не ограничивается только генерализованными судорогами с потерей сознания. У некоторых пациентов перед наступление приступа отмечается появление ауры в виде специфических ощущений, возникающих незадолго до приступа. Это могут быть слуховые, звуковые, обонятельные или зрительные ощущения.