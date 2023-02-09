Эпилепсия: что это за заболевание и почему оно возникает

В зависимости от размеров и расположения очага клеток головного мозга, вовлеченных в патологическое перевозбуждение, проявление приступа может быть различным. В случае вовлечения небольшого очага клеток приступ может быть очаговым и характеризоваться сохраненным сознанием и локальными симптомами, такими, как небольшие подергивания мышц определенной части тела, ощущение парестезий (покалывания, мурашек), затруднение в произношении или восприятии слов, звуковые, слуховые или зрительные галлюцинации.



При значительном распространении эпилептогенного очага развивается так называемый генерализованный судорожный припадок, тот классический вариант эпилептического припадка, который наиболее известен обывателю. Он характеризуется потерей сознания и развитием тонико-клонических судорог (ритмичные сокращения и расслабления мышц). Как правило, после окончания приступа пациент не помнит, что с ним произошло, и ощущает некоторую разбитость в течение нескольких часов или дней.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»