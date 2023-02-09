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42 минуты назад

Эпилепсия: что это за заболевание и почему оно возникает

Мира Маркина
Тимощенко Анастасия Викторовнаэксперт

Эпилепсия – одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), им страдает около 50 миллионов человек на планете. При этом три четверти из них не получают необходимого лечения.

Эпилепсия: что это за заболевание и почему оно возникает
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Что это за заболевание, почему оно возникает и что делать, если у человека рядом случился приступ эпилепсии? Спросили врача-терапевта Анастасию Тимощенко.

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Эпилепсия – это хроническое заболевание головного мозга, различной этиологии, характеризующееся повторными приступами, возникающими в результате чрезмерных нейронных разрядов и сопровождающееся различными клиническими симптомами.

Функционирование головного мозга – сложный процесс взаимодействия нейронов, в случае дискоординации данного процесса в виде избыточных разрядов группы нейронов возможно развитие эпилептического приступа. Эпилепсия может быть как отдельным заболеванием, так и следствием воздействия на организм различных факторов.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Наиболее частыми причинами развития эпилепсии являются:

  • Наследственные факторы (генетическая предрасположенность).
  • Перенесенные черепно-мозговые травмы.
  • Острые или хронические интоксикации (например, алкоголизм, наркомания).
  • Инфекционные заболевания нервной системы (менингиты, энцефалиты).
  • Острые или хронические нарушения мозгового кровообращения (в том числе инсульты).
  • Опухоли головного мозга, как доброкачественного, так и злокачественного характера.
  • Гипоксия головного мозга вследствие перинатального поражения (родовые травмы).
  • Паразитарные инвазии, в виде роста паразитарных структур в полости черепа (эхинококковые кисты головного мозга).
  • Метаболические факторы, вследствие наследственных метаболических заболеваний.
  • Аутоиммунные факторы.

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По словам медика, клинически эпилепсия не многолика, ее проявление не ограничивается только генерализованными судорогами с потерей сознания. У некоторых пациентов перед наступление приступа отмечается появление ауры в виде специфических ощущений, возникающих незадолго до приступа. Это могут быть слуховые, звуковые, обонятельные или зрительные ощущения.

В зависимости от размеров и расположения очага клеток головного мозга, вовлеченных в патологическое перевозбуждение, проявление приступа может быть различным. В случае вовлечения небольшого очага клеток приступ может быть очаговым и характеризоваться сохраненным сознанием и локальными симптомами, такими, как небольшие подергивания мышц определенной части тела, ощущение парестезий (покалывания, мурашек), затруднение в произношении или восприятии слов, звуковые, слуховые или зрительные галлюцинации.

При значительном распространении эпилептогенного очага развивается так называемый генерализованный судорожный припадок, тот классический вариант эпилептического припадка, который наиболее известен обывателю. Он характеризуется потерей сознания и развитием тонико-клонических судорог (ритмичные сокращения и расслабления мышц). Как правило, после окончания приступа пациент не помнит, что с ним произошло, и ощущает некоторую разбитость в течение нескольких часов или дней.
Тимощенко Анастасия Викторовна
Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Что делать, если вы стали свидетелем приступа эпилепсии?

  1. Первым делом необходимо во возможности исключить травматизацию пациента во время приступа: поддержать падающего человека, опустить на пол;
  2. Зафиксировать в боковом положении;
  3. При возможности, подложить под голову мягкий предмет, во избежание травматизации;
  4. Зафиксировать время начала приступа;
  5. Важно! Нельзя класть никакие предметы в рот, пытаться вытащить язык или разомкнуть стиснутые зубы человека;
  6. Вызвать скорую помощь, если приступ случился у пострадавшего впервые, или приступ случился у ребенка, беременной женщины или пожилого человека. В случае, если приступ длится более трех минут или пострадавший не приходит в сознание более 10 минут, также необходимо обратиться за неотложной помощью.
Болезни и лекарства,ВОЗ,
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