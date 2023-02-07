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1 час назад

Онколог указал на изменение во внешности перед выявлением рака

Российская Газета

У рака нет каких-то специфических симптомов, которые обязательно свидетельствуют именно о злокачественной опухоли, отмечают врачи. Однако специалисты настаивают: любые изменения во внешности без очевидных причин - повод обратиться к врачу.

Онколог указал на изменение во внешности перед выявлением рака
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Один из частых симптомов онкологии, которые пациенты замечают прежде чем обращаются к медикам, связан с весом. Причем некоторые люди с таким диагнозом набирают в весе, а другие, наоборот, выглядят очень худыми. Почему так происходит, объяснил онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов в интервью "Доктору Питеру".

Отмечается, что растущая в организме опухоль пытается потреблять питательные вещества в ускоренном темпе, из-за чего человек теряет в весе - так, например, если обычные ткани клетки "съедают" допустим 200 ккал, то опухолевые - 800 ккал. Кроме того, вещества, которые выделяет опухоль, влияют на аппетит, снижая его.

Некоторые виды рака наоборот провоцируют лишний вес. Но происходит это не за счет жира, а из-за образования брюшной жидкости (такое случается при раке яичников).

Также специалист отметил, что ряд препаратов, которые могут вызывать выпадение волос, нередко используют для лечения распространенных видов рака. Причем после завершения терапии бывает, что волосы меняют свой цвет или структуру. Случается, что пациент сначала может быть блондином, а после лечения становится брюнетом.

Болезни и лекарства,
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