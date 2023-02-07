Онколог указал на изменение во внешности перед выявлением рака

У рака нет каких-то специфических симптомов, которые обязательно свидетельствуют именно о злокачественной опухоли, отмечают врачи. Однако специалисты настаивают: любые изменения во внешности без очевидных причин - повод обратиться к врачу.

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Один из частых симптомов онкологии, которые пациенты замечают прежде чем обращаются к медикам, связан с весом. Причем некоторые люди с таким диагнозом набирают в весе, а другие, наоборот, выглядят очень худыми. Почему так происходит, объяснил онколог-химиотерапевт Андрей Исаев-Апостолов в интервью "Доктору Питеру".

Отмечается, что растущая в организме опухоль пытается потреблять питательные вещества в ускоренном темпе, из-за чего человек теряет в весе - так, например, если обычные ткани клетки "съедают" допустим 200 ккал, то опухолевые - 800 ккал. Кроме того, вещества, которые выделяет опухоль, влияют на аппетит, снижая его.

Некоторые виды рака наоборот провоцируют лишний вес. Но происходит это не за счет жира, а из-за образования брюшной жидкости (такое случается при раке яичников).