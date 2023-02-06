Излечим ли дальтонизм и почему он возникает

При дальтонизме человек оказывается неспособным различать некоторые из цветов, например, сигналы на светофоре, цвет одежды и так далее. "Рамблер" узнал у эксперта, каким бывает дальтонизм и можно ли избавиться от этой патологии.

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Отмечу, что дальтонизм не считается заболеванием, так как у человека сохраняется зрение, поэтому речь идет о дефекте, который происходит как по врожденным, так и по приобретенным причинам, в том числе в связи с заболеваниями зрительного нерва или сетчатки.

Демидова Светлана Анатольевна Врач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"

Также эксперт отмечает, что врожденный дальтонизм встречается чаще, чем появившийся в процессе жизни. Любопытно, что эта патология в основном характерна для мужчин – количество представителей сильного пола, встречающегося с этой проблемой, значительно превышает количество женщин. Затронув оба глаза, дальтонизм не получает никакого развития до конца жизни.

Приобретенный дальтонизм проявляется на одном глазу в виде сложностей с различением желтого и синего цвета. Кроме того, с течением времени приобретенный дальтонизм развивается, течение болезни ухудшается.