Излечим ли дальтонизм и почему он возникает

При дальтонизме человек оказывается неспособным различать некоторые из цветов, например, сигналы на светофоре, цвет одежды и так далее. "Рамблер" узнал у эксперта, каким бывает дальтонизм и можно ли избавиться от этой патологии.
Также эксперт отмечает, что врожденный дальтонизм встречается чаще, чем появившийся в процессе жизни. Любопытно, что эта патология в основном характерна для мужчин – количество представителей сильного пола, встречающегося с этой проблемой, значительно превышает количество женщин. Затронув оба глаза, дальтонизм не получает никакого развития до конца жизни.
Приобретенный дальтонизм проявляется на одном глазу в виде сложностей с различением желтого и синего цвета. Кроме того, с течением времени приобретенный дальтонизм развивается, течение болезни ухудшается.