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4 часа назад

Излечим ли дальтонизм и почему он возникает

Мира Маркина
Демидова Светлана Анатольевнаэксперт

При дальтонизме человек оказывается неспособным различать некоторые из цветов, например, сигналы на светофоре, цвет одежды и так далее. "Рамблер" узнал у эксперта, каким бывает дальтонизм и можно ли избавиться от этой патологии.

Излечим ли дальтонизм и почему он возникает
Фото: Unsplash.comUnsplash.com
Отмечу, что дальтонизм не считается заболеванием, так как у человека сохраняется зрение, поэтому речь идет о дефекте, который происходит как по врожденным, так и по приобретенным причинам, в том числе в связи с заболеваниями зрительного нерва или сетчатки.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"

Также эксперт отмечает, что врожденный дальтонизм встречается чаще, чем появившийся в процессе жизни. Любопытно, что эта патология в основном характерна для мужчин – количество представителей сильного пола, встречающегося с этой проблемой, значительно превышает количество женщин. Затронув оба глаза, дальтонизм не получает никакого развития до конца жизни.

Приобретенный дальтонизм проявляется на одном глазу в виде сложностей с различением желтого и синего цвета. Кроме того, с течением времени приобретенный дальтонизм развивается, течение болезни ухудшается.

Офтальмолог предупредила о портящих зрение привычках

Добавлю, что последствия дальтонизма, и приобретенного, и врожденного – необратимы. Консервативное и известное сегодня лечение не окажет эффекта, а людям, страдающим от проблемы, стоит лишь ожидать развития генной инженерии, которая позволит проводить эффективные вмешательства в генный аппарат человека.
Демидова Светлана Анатольевна
Демидова Светлана АнатольевнаВрач-офтальмолог клинико-диагностического центра "Мединцентра"
Болезни и лекарства,Светлана Демидова,
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