Три вопроса доктору о геморрое

Геморрой — заболевание, при котором происходит увеличение кровеносных сосудов в нижней части прямой кишки. Как правило, оно имеет довольно неприятные симптомы: боль, запоры, дискомфорт в животе, метеоризм и выпадение узлов при испражнении. Лечением геморроя нужно заниматься незамедлительно и обращаться к врачу-колопроктологу. На вопросы читателей “Рамблера” отвечает врач-колопроктолог Алексей Чердаков.

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Что это за болезнь и почему она возникает?

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На самом деле, зачатки геморроидальных узлов есть у всех людей, поэтому геморроем называют патологию этих самых узлов. Среди симптомов — выпадение , тромбозы и воспаления, а также кровотечения узлов.

“Как бы мы хорошо не изучили эту патологию, точных причин первичного развития геморроя до конца не установлено. Как правило, стартовым механизмом можно считать увеличение давления в венах прямой кишки и анального канала с их последующим растяжением” Чердаков Алексей Валерьевич Врач-колопроктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, к.м.н.

Существует несколько факторов риска, которые провоцируют геморрой и его осложнения. К ним относятся:

нарушения работы пищеварительного тракта, а также частые запоры и диареи

малоподвижный образ жизни и преимущественно сидячая работа

сильное натуживание при дефекации и проведение в туалете большого количества времени

вредные привычки: курение и частое употребление алкоголя

беременность

физические нагрузки и подъем тяжестей

наследственный фактор в виде нарушения функционирования соединительной ткани

Какие есть способы профилактики геморроя?

Чтобы избежать геморроя, достаточно избавиться от некоторых факторов риска, провоцирующих геморрой. В первую очередь, речь идет о здоровом образе жизни. Необходимо увеличить физическую активность и избавиться от вредных привычек. Тем не менее, спортом заниматься нужно только под присмотром тренера и не брать дополнительные физические нагрузки.

Также для профилактики геморроя необходимо следить за своим питанием и составлять сбалансированный рацион, чтобы не было проблем с дефекацией. Необходимо ограничить острое, жареное, жирное, копченое и соленое.

“Отказ от применения туалетной бумаги и соблюдение базовых гигиенических манипуляций после дефекации также способствует корректному восстановлению кровоснабжения в области прямой кишки и анального канала” Чердаков Алексей Валерьевич Врач-колопроктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, к.м.н.

При первых симптомах геморроя не нужно стесняться — лучше сразу обращаться к проктологу. Чем раньше человек начнет лечение, тем быстрее и проще можно будет победить болезнь.

Какие есть эффективные методы лечения геморроя?

Современная медицина располагает теми методами лечения, после которых пациент быстро реабилитируется и не испытывает дискомфорта во время этого периода.

“На ранних стадиях, безусловно, возможно проведение только лишь консервативной терапии для улучшения конкретной клинической ситуации. Безоперационные методики на начальных стадиях заболевания также доказали свою эффективность и имеют ряд преимуществ (склерозирование геморроидальных узлов, лигирование латексными кольцами, инфракрасная фотокоагуляция геморроидальных узлов) в виде быстрой реабилитации и длительной ремиссии заболевания” Чердаков Алексей Валерьевич Врач-колопроктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, к.м.н.

Также для лечения геморроя используются более радикальные методы с применением лазерных технологий. Такой метод лечения позволяет вылечить заболевания без нанесения ран.