4 серьезные причины темных кругов под глазами

Темные круги под глазами – проблема, с которой сталкиваются многие люди. В то время как одни не придают ей большого значения, другие, напротив, начинают бить тревогу. И неспроста, ведь данный симптом может говорить о некоторых нарушениях в работе организма. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Бойцовский клуб" Кадр из фильма "Бойцовский клуб"

Авитаминоз

В данном случае от кругов невозможно избавиться при помощи кремов и сывороток. Проблему нужно лечить изнутри. Прежде всего необходимо обратиться к врачу, чтобы получить направления на анализы и выяснить, какого витамина не хватает организму. Нередко темные круги указывают на дефицит витамина B12.

Хроническая усталость

Порой люди так сильно нагружают себя работой и бытовыми обязанностями, что даже не замечают, как начинают жить в состоянии хронической усталости. Ее опасность состоит в том, что хроническая усталость может спровоцировать различные заболевания, как физические, так и психические.

Болезни почек и печени

Потемнение кожи под глазами – признак того, что у пациента развивается кислородное голодание. Оно может быть связано с нехваткой жизненно важных элементов, а также с болезнями печени и почек.

Анемия