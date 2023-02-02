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1 час назад

Чем опасна передозировка витамином D

Мира Маркина
Румянцева Ульяна Викторовна эксперт

Витамин D влияет на работу всего нашего организма. Он содержится в пище — жирных сортах рыбы, молочных продуктах, яичном желтке, сырах, сливочном масле — и вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей В типа (UVB). Почему витамин D так важен, какие симптомы указывают на его дефицит, как его принимать и чем опасна передозировка? Спросили врача-эндокринолога, диетолога Ульяну Румянцеву.

Чем опасна передозировка витамином D
Фото: unsplash.comunsplash.com

Зачем нужен витамин D

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Витамин D является стероидным гормоном и влияет на работу всего организма: этот витамин участвует в усвоении кальция из пищи, улучшая при этом состояние кожи, волос, ногтей, укрепляя кости, зубы, в синтезе многих гормонов — стероидов надпочечников, половых гормонов, гормонов щитовидной железы, в регуляции иммунной системы, в том числе в работе противоопухолевого иммунитета, в жировом и углеводном обмене.
Румянцева Ульяна Викторовна
Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог

Симптомы дефицита витамина D

  • сухость кожи,
  • выпадение и тусклость волос,
  • ломкость ногтей,
  • замедление темпов роста и прорезывания зубов (у детей),
  • остеопороз (у взрослых),
  • повышенная потливость,
  • склонность к частым простудам,
  • повышенная утомляемость,
  • слабость, вялость, сонливость,
  • нарушение менструального цикла,
  • задержка полового созревания у подростков,
  • склонность к набору веса и повышению сахара в крови,
  • у маленьких детей может развиться рахит.

Как принимать витамин D

В небольших (профилактических) дозах - 500-1500 МЕ в сутки - витамин Д можно принимать очень долгое время без вреда для здоровья. Но если в организме есть дефицит этого витамина, то маленькие дозы, к сожалению, не смогут его устранить. Для лечения дефицита необходимы более высокие, лечебные, дозировки, которые в каждом конкретном случае индивидуальны и зависят, кроме уровня витамина Д в крови, от многих других факторов. При самостоятельном бесконтрольном приеме лечебных доз витамина высока вероятность передозировки.
Румянцева Ульяна Викторовна
Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог

Как часто можно сдавать анализы крови

Чем опасна передозировка

Благодаря средствам массовой информации, многие люди хорошо информированы о полезных свойствах витамина D и принимают этот препарат и зимой, и летом без перерыва и без контроля уровня витамина в крови. Однако избыток витамина D в организме не менее вреден, чем его недостаток.

В больших количествах он может быть токсичен, что проявляется такими признаками, как раздражительность (у детей — беспокойное поведение), бессонница, слабость, снижение аппетита, тошнота и даже рвота, склонность к запорам. Поскольку избыток поступления витамина Д приводит к накоплению кальция в организме, особенно при диете, обогащенной кальций-содержащими продуктами, он начинает откладываться в различных органах, например, в стенках сосудов, мозговых оболочках, в виде камней в почках и мочевом пузыре.
Румянцева Ульяна Викторовна
Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог

Очень важно принимать витамин D под наблюдением врача, который по результатам обследования подберет индивидуальную дозу препарата с последующим контролем уровня витамина в крови и коррекцией дозы.

Болезни и лекарства,
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