Чем опасна передозировка витамином D

В небольших (профилактических) дозах - 500-1500 МЕ в сутки - витамин Д можно принимать очень долгое время без вреда для здоровья. Но если в организме есть дефицит этого витамина, то маленькие дозы, к сожалению, не смогут его устранить. Для лечения дефицита необходимы более высокие, лечебные, дозировки, которые в каждом конкретном случае индивидуальны и зависят, кроме уровня витамина Д в крови, от многих других факторов. При самостоятельном бесконтрольном приеме лечебных доз витамина высока вероятность передозировки.



Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог