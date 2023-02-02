Чем опасна передозировка витамином D

Витамин D влияет на работу всего нашего организма. Он содержится в пище — жирных сортах рыбы, молочных продуктах, яичном желтке, сырах, сливочном масле — и вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей В типа (UVB). Почему витамин D так важен, какие симптомы указывают на его дефицит, как его принимать и чем опасна передозировка? Спросили врача-эндокринолога, диетолога Ульяну Румянцеву.
Благодаря средствам массовой информации, многие люди хорошо информированы о полезных свойствах витамина D и принимают этот препарат и зимой, и летом без перерыва и без контроля уровня витамина в крови. Однако избыток витамина D в организме не менее вреден, чем его недостаток.
Очень важно принимать витамин D под наблюдением врача, который по результатам обследования подберет индивидуальную дозу препарата с последующим контролем уровня витамина в крови и коррекцией дозы.