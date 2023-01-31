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1 час назад

Названы основные причины смерти при гриппе

Диана Товсепова

К летальному исходу может привести грипп. О том, почему это происходит, читайте в материале "Рамблера".

Названы основные причины смерти при гриппе
Фото: PxherePxhere

Осложнения при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу, способны привести к летальному исходу.

Среди основных причин врачи называют генерализованную вирусную инфекцию, тяжелой дыхательной недостаточности при респираторном дистресс-синдроме, обострение тяжелых хронических заболеваний, присоединение бактериальной инфекции.

Как объяснила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова, через три недели после перенесенного гриппа может наступить инфаркт, если пациент не соблюдает постельный режим.

Дело в том, что при большой двигательной активности больного вирус стремительно распространяется в крови, что приводит к воспалению стенки сосудов и к сердечно-сосудистым болезням при частых инфекциях.

Пульмонолог предупредила о необратимом последствии гриппа

По данным клиники Майо, к группе повышенного риска развития осложнений гриппа относятся:

  • Маленькие дети в возрасте до 2 лет
  • Взрослые старше 65 лет
  • Жители домов престарелых и других учреждений длительного ухода
  • Беременные женщины
  • Люди с ослабленной иммунной системой
  • Люди с хроническими заболеваниями, такими как астма, болезни сердца, болезни почек, болезни печени и диабет
  • Люди с индексом массы тела (ИМТ) 40 и выше

Хотя ежегодная вакцинация против гриппа не эффективна на 100%, она снижает вероятность серьезных осложнений от инфекции.

Болезни и лекарства,
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