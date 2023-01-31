Названы основные причины смерти при гриппе

К летальному исходу может привести грипп. О том, почему это происходит, читайте в материале "Рамблера".
Осложнения при неправильном лечении и несвоевременном обращении к врачу, способны привести к летальному исходу.
Среди основных причин врачи называют генерализованную вирусную инфекцию, тяжелой дыхательной недостаточности при респираторном дистресс-синдроме, обострение тяжелых хронических заболеваний, присоединение бактериальной инфекции.
Как объяснила врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова, через три недели после перенесенного гриппа может наступить инфаркт, если пациент не соблюдает постельный режим.
Дело в том, что при большой двигательной активности больного вирус стремительно распространяется в крови, что приводит к воспалению стенки сосудов и к сердечно-сосудистым болезням при частых инфекциях.
По данным клиники Майо, к группе повышенного риска развития осложнений гриппа относятся:
Хотя ежегодная вакцинация против гриппа не эффективна на 100%, она снижает вероятность серьезных осложнений от инфекции.