Может ли алкоголь спровоцировать рак печени

После праздничных застолий многие мучаются от последствий приема доз алкоголя сверх меры.

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У некоторых даже появляется желание продолжать весь январь, а впереди еще 23 февраля. Длительно злоупотреблять не рекомендуется, поскольку алкоголь приводит к трудно излечимым болезням. Как влияет алкоголь на состояние печени, узнали у главного хирурга «СМ-Клиника», профессора, д.м.н. врача-онколога, хирурга высшей категории Рашида Евгеньевича Кузеева.

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Не все любители спиртного могут заболеть раком печени. Однако риски развития злокачественной опухоли печени увеличиваются даже при небольшом количестве алкоголя. Таким образом, чем меньше вы пьете, тем ниже риск.

Злоупотребление спиртным для печени токсично: уничтожаются клетки, происходит воспаление ткани, возможны всевозможные мутации.

Цирроз печени, возникающий от злоупотребления спиртным, может привести к появлению гепатоцеллюлярной карциномы. Это самый распространенный тип рака печени, говорит врач. Он подчеркивает, что также, как и алкоголь риски развития онкологии может стать курение.

Рак печени бывает первичным и вторичным. В случае первичного возникает опухоль, а в случае вторичного в печени появляются метастазы при онкологических заболеваниях других органов. Вторичный рак печени встречается в десятки раз чаще первичного.

Лечение рака печени

В обоих случаях меры стоит принимать немедленно. Поэтому необходимо обратиться к онкологу, который назначит правильное лечение. Один из передовых методов — микроволновая абляция опухоли (МВА). Он позволяет вылечить и первичный, и вторичный рак печени без серьезных оперативных вмешательства.

Воздействуют на опухоль и метастазы при МВА с помощью электрического тока. Ткани образования нагреваются и разрушаются. Процедура проходит быстро и малотравматично, поясняет Рашид Кузеев. Однако многое зависит и от самого пациента.