Опасна ли корь для взрослых: отвечает врач

На этой неделе в СМИ появились новости о нескольких случаях заражения корью. Сообщается, что вирус был завезен из-за границы. Как распространяется эта инфекция и кто перед ней беззащитен, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Perfectstock.ru Perfectstock.ru

Корью называют вирусное заболевание дыхательной системы, характеризующееся воздушно-капельным механизмом передачи и острым течением. У этой болезни есть довольно яркая клиническая картина:

Видео дня

повышение температуры тела (от 39 градусов),

появление насморка, сухого кашля, боли в горле;

возникновение конъюнктивита, коревой сыпи.

Существует мнение, что корью болеют в основном дети. Но это не так, подчеркивает врач общей практики Денис Прокофьев.

Корью болеют и дети, и взрослые. Особенно взрослые с ослабленным иммунитетом, либо с заболеваниями, которые его ослабляют. Например, туберкулез, ВИЧ-инфекция. Взрослые переносят корь тяжелее, чем дети. У взрослых более продолжительное лечение, более интенсивные лихорадка и сыпь (сыпь менее выраженная, чем у детей), большее количество осложнений. Есть классический признак — пятна Бельского-Филатова-Коплика. Они могут отсутствовать у взрослых, и выявить заболевание можно лишь с помощью лабораторной диагностики. Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Особенно опасно это заболевание для беременных. Корь может стать причиной замершей беременности и выкидыша. Если женщина столкнулась с вирусом на раннем сроке, нормальное развитие плода ставится под угрозу. В некоторых случаях корь у взрослых перерастает в пневмонию, отит, энцефалит.

Случаи летального исхода встречаются у непривитых детей. Поэтому для них заболевание наиболее опасно. Но риск заболеть корью есть и у невакцинированного взрослого.

Чтобы уменьшить тяжесть течения у взрослых, можно использовать гаммаглобулин после контакта с возбудителем. Основная профилактика — поддержание иммунитета и вакцинация. Вакцинация имеет защитный эффект в течение 15 лет. Вакцину не назначается беременным, больным туберкулезом, лейкозом или лимфомой. Также она не делается людям со сниженным иммунитетом.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

При обнаружении симптомов кори эксперт рекомендует обратиться к врачу как можно скорее. Специалист оценит ваше состояние, выслушает жалобы и назначит терапию, которая поднимет вас на ноги как можно скорее. Перенесенная корь обеспечивает иммунитет к ней на несколько лет.