Опасна ли корь для взрослых: отвечает врач

На этой неделе в СМИ появились новости о нескольких случаях заражения корью. Сообщается, что вирус был завезен из-за границы. Как распространяется эта инфекция и кто перед ней беззащитен, читайте в материале «Рамблера».
Корью называют вирусное заболевание дыхательной системы, характеризующееся воздушно-капельным механизмом передачи и острым течением. У этой болезни есть довольно яркая клиническая картина:
Существует мнение, что корью болеют в основном дети. Но это не так, подчеркивает врач общей практики Денис Прокофьев.
Особенно опасно это заболевание для беременных. Корь может стать причиной замершей беременности и выкидыша. Если женщина столкнулась с вирусом на раннем сроке, нормальное развитие плода ставится под угрозу. В некоторых случаях корь у взрослых перерастает в пневмонию, отит, энцефалит.
Случаи летального исхода встречаются у непривитых детей. Поэтому для них заболевание наиболее опасно. Но риск заболеть корью есть и у невакцинированного взрослого.
При обнаружении симптомов кори эксперт рекомендует обратиться к врачу как можно скорее. Специалист оценит ваше состояние, выслушает жалобы и назначит терапию, которая поднимет вас на ноги как можно скорее. Перенесенная корь обеспечивает иммунитет к ней на несколько лет.