Йод — микроэлемент для интеллекта: правда или миф

В современном мире от уровня интеллекта напрямую зависит качество нашей жизни, успех в рабочей и семейной сферах, поэтому поиск способов поддержания работы нашего мозга является столь актуальным. Существует распространенное убеждение, что недостаток йода в организме влияет на интеллект. Так или это на самом деле? Спросили врача-эндокринолога Ульяну Румянцеву.

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С точки зрения эндокринологии, в развитии центральной нервной системы в целом и интеллекта, в частности, еще с периода внутриутробного развития (примерно с 12 недель) важную роль играют гормоны щитовидной железы — эндокринного органа, расположенного по передней поверхности шеи. И, если щитовидная железа вырабатывает недостаточно этих гормонов, возникает состояние, которое называется гипотиреоз, при котором в том числе происходит снижение интеллекта, памяти, концентрации внимания.

Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог

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По словам медика, бывает так, что сам орган (щитовидная железа) в порядке — нормальных размеров и структуры, но работает плохо. В чем же причина и можно ли предотвратить это состояние?

Если нет никаких наследственных и генетических нарушений в развитии щитовидной железы, то одна и самых частых причин — дефицит йода в организме, потому что этот микроэлемент входит в структуру гормонов щитовидной железы и при его нехватке эти гормоны вырабатываются в меньшем количестве. Этот факт активно транслировался и транслируется в различных источниках массовой информации. Вот почему так распространен самостоятельный (без врачебного контроля) прием препаратов йода и пищевых добавок с йодом среди обывателя.

Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог

С одной стороны, это оправдано тем, что большая часть населения не только нашей страны, но и нашей планеты проживают на территориях, где имеется природный дефицит йода. И йодная профилактика является в том числе и профилактикой не только болезней щитовидной железы (в основном гипотиреоза и зоба), но и защитой интеллектуального потенциала людей, живущих в условиях йодного дефицита.

Однако, с другой стороны, бесконтрольное, избыточное потребление препаратов и добавок, содержащих йод, может спровоцировать другие заболевания щитовидной железы — не менее серьезные и опасные. Поэтому, как отметила врач, для раннего выявления проблем с работой щитовидной железы существуют профилактические осмотры эндокринолога в определенном возрасте у детей, чтобы врач смог при необходимости назначить правильное лечение или йодную профилактику.

Взрослым, особенно живущим в йододефицитных регионах (информация о природном йодном дефиците на той или иной территории имеется в интернете), а также имеющих родственников с болезнями щитовидной железы, также рекомендуется периодически (в среднем 1 раз в два года) посещать эндокринолога и решать вопрос о приеме препаратов йода совместно с врачом после обследования. Также не нужно забывать, что йод — не панацея от снижения интеллекта, ухудшения памяти, внимания, старческой деменции, врожденного низкого интеллекта при генетических заболеваниях. На работу нашего мозга влияет много других факторов. И выяснить причину проблемы может только врач.

Румянцева Ульяна Викторовна Заведующий отделением эндокринологии,врач-эндокринолог, врач-эндокринолог детский, врач-диетолог