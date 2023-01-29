Почему кровоточат десны и что с этим делать

Кровоточивость десен — одно из самых распространенных заболеваний полости рта наравне с кариесом. Это патологическое состояние, которое указывает на наличие определенных проблем в организме. Почему оно возникает и как его лечить? "Рамблер" спросил стоматолога-гигиениста Викторию Житеневу.

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Как правило, десны кровоточат во время чистки зубов или пережевывания твердой пищи. Это может быть результат травмы. Тогда кровоточивость носит ситуативный характер. А может быть, что симптом сигнализирует о наличии воспаления.

Причина воспалений десен — это бактерии, которые находятся в зубном налете и в зубном камне. Он так же является причиной кровоточивости десен. Профилактика воспаления десен и других стоматологических заболеваний — профессиональная гигиена полости рта. Эту процедуру проводит стоматологический гигиенист один раз в 6 месяцев.

Житенева Виктория Александровна Гигиенист стоматологический

Кровоточивость десен может быть также признаком более глубокого поражения десен — парадонтита. При заболевании необходимо обязательное посещение стоматолога, так как оно сопровождается сильным воспалением и приводит к выпадению зубов.