Киста на корне зуба: симптомы и способы лечения

Стоматологических проблем может быть целое множество, и о некоторых из них мы можем даже не подозревать. Однако здоровье зубов напрямую влияет на здоровье всего организма и потому крайне важно регулярно посещать стоматолога.

Одним из таких "молчаливых" заболеваний может быть киста на корне зуба. Нередко ее обнаруживает совершенно случайно во время МРТ или КТ головы или, например, носовых пазух.

"Рамблер" узнал у эксперта, чем чревата такая патология и какими симптомами проявляется. Ответила на наши вопросы стоматолог-терапевт Кузик Юлия Львовна.

Киста на корне зуба протекает бессимптомно, но только до момента переохлаждения организма и снижения иммунитета.

Киста – это доброкачественное образование на корне зуба, расположенное, как правило в апекальной его части. По форме напоминает мешочек круглой формы с четкими границами. Имеет разные размеры, при обострении увеличивается и дает серьезные осложнения на весь организм.

Кузик Юлия Львовна Стоматолог-терапевт, эндодонтист в стоматологической клинике GMS Dental

При обострении зачастую проявляется такая симптоматика: начинается пульсация, боли, отёк, наблюдается повышение температуры.