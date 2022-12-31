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1 час назад

Киста на корне зуба: симптомы и способы лечения

Мира Маркина
Кузик Юлия Львовнаэксперт

Стоматологических проблем может быть целое множество, и о некоторых из них мы можем даже не подозревать. Однако здоровье зубов напрямую влияет на здоровье всего организма и потому крайне важно регулярно посещать стоматолога.

Киста на корне зуба: симптомы и способы лечения
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Одним из таких "молчаливых" заболеваний может быть киста на корне зуба. Нередко ее обнаруживает совершенно случайно во время МРТ или КТ головы или, например, носовых пазух.

"Рамблер" узнал у эксперта, чем чревата такая патология и какими симптомами проявляется. Ответила на наши вопросы стоматолог-терапевт Кузик Юлия Львовна.

Киста на корне зуба протекает бессимптомно, но только до момента переохлаждения организма и снижения иммунитета.

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Киста – это доброкачественное образование на корне зуба, расположенное, как правило в апекальной его части. По форме напоминает мешочек круглой формы с четкими границами. Имеет разные размеры, при обострении увеличивается и дает серьезные осложнения на весь организм.
Кузик Юлия Львовна
Кузик Юлия ЛьвовнаСтоматолог-терапевт, эндодонтист в стоматологической клинике GMS Dental

При обострении зачастую проявляется такая симптоматика: начинается пульсация, боли, отёк, наблюдается повышение температуры.

В период острого обострения скорее всего зуб придется удалить вместе с кистой, вычистить костную ткань в месте ее образования. После этих процедур назначают антибактериальную терапию.
Кузик Юлия Львовна
Кузик Юлия ЛьвовнаСтоматолог-терапевт, эндодонтист в стоматологической клинике GMS Dental
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